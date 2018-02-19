Затор на Гоптовке: россияне заявили о починке оборудования для пропуска фур

Оформления грузовых автомобилей в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка» постепенно восстанавливается.
Как сообщалось, на российско-украинской границе в пунктах пропуска Гоптовка-Нехотеевка остановлено движение грузовиков, следующих в направлении России.
В настоящее время по информации, поступившей от российской стороны, постепенно восстанавливается оформления грузовых автомобилей в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка», что напротив украинского пункта пропуска «Гоптовка» в Харьковской области.
Смежная сторона сообщила о возобновлении работы оборудования для досмотра грузов, которое вышло из строя 17 февраля. Тогда же прекратился пропуск грузовых автомобилей из Украины.
Кроме того, заторы из фур, выезжающих в Россию, сейчас наблюдается в пункте пропуска «Бачевск», что в Сумской области. На Сумщине задержка по пропуску грузовиков также отмечалось вчера в пункте пропуска «Екатериновка».
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем возможен мелкий снег, который к вечеру должен закончиться.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
влажн.:
давл.:
ветер: