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19.02.2018  17:02   

Затор на Гоптовке: россияне заявили о починке оборудования для пропуска фур

Оформления грузовых автомобилей в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка» постепенно восстанавливается.


// Госпогранслужба

Как сообщалось, на российско-украинской границе в пунктах пропуска Гоптовка-Нехотеевка остановлено движение грузовиков, следующих в направлении России.

В настоящее время по информации, поступившей от российской стороны, постепенно восстанавливается оформления грузовых автомобилей в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка», что напротив украинского пункта пропуска «Гоптовка» в Харьковской области.

Смежная сторона сообщила о возобновлении работы оборудования для досмотра грузов, которое вышло из строя 17 февраля. Тогда же прекратился пропуск грузовых автомобилей из Украины.

Кроме того, заторы из фур, выезжающих в Россию, сейчас наблюдается в пункте пропуска «Бачевск», что в Сумской области. На Сумщине задержка по пропуску грузовиков также отмечалось вчера в пункте пропуска «Екатериновка».

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  гоптовка, пограничники, автомобильная пробка, харьков
 
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