19.02.2018 17:02

Затор на Гоптовке: россияне заявили о починке оборудования для пропуска фур

Оформления грузовых автомобилей в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка» постепенно восстанавливается.



// Госпогранслужба

Как сообщалось, на российско-украинской границе в пунктах пропуска Гоптовка-Нехотеевка остановлено движение грузовиков, следующих в направлении России.



В настоящее время по информации, поступившей от российской стороны, постепенно восстанавливается оформления грузовых автомобилей в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка», что напротив украинского пункта пропуска «Гоптовка» в Харьковской области.

Смежная сторона сообщила о возобновлении работы оборудования для досмотра грузов, которое вышло из строя 17 февраля. Тогда же прекратился пропуск грузовых автомобилей из Украины.



Кроме того, заторы из фур, выезжающих в Россию, сейчас наблюдается в пункте пропуска «Бачевск», что в Сумской области. На Сумщине задержка по пропуску грузовиков также отмечалось вчера в пункте пропуска «Екатериновка».