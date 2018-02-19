Инновационный опыт Харькова изучат представители Ассоциации городов Украины

Представители Ассоциации городов Украины 22-23 февраля посетят Харьков в рамках общенациональной программы по обмену опытом «Маршруты успехов».
Представители из разных городов страны будут изучать опыт Харькова во внедрении инновационных решений на уровне малого и среднего бизнеса.
Встреча с представителями местного самоуправления состоится 22 февраля в малом зале Харьковского городского совета (начало - в 11:00). В повестке дня - вопросы реализации Стратегии развития города Харькова до 2020 года, развития городской инновационной и стартап-инфраструктуры, кластеризации основных сфер экономики и участия молодежи в развитии города.
В заседании примут участие заместитель городского головы по делам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов городского совета Виктория Грецкая-Миргородская, председатель Молодежного совета при Харьковском городском голове Михаил Лазарев, представители «Ассоциации городов Украины» и др.
В рамках визита представители ассоциации планируют посетить Региональный центр услуг, НТК «Институт монокристаллов», Научно-исследовательский институт правового обеспечения инновационного развития, образовательный хаб «Spalah», Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем возможен мелкий снег, который к вечеру должен закончиться.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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