19.02.2018 17:28

Инновационный опыт Харькова изучат представители Ассоциации городов Украины

Представители Ассоциации городов Украины 22-23 февраля посетят Харьков в рамках общенациональной программы по обмену опытом «Маршруты успехов».



// city.kharkov.ua

Представители из разных городов страны будут изучать опыт Харькова во внедрении инновационных решений на уровне малого и среднего бизнеса.

Встреча с представителями местного самоуправления состоится 22 февраля в малом зале Харьковского городского совета (начало - в 11:00). В повестке дня - вопросы реализации Стратегии развития города Харькова до 2020 года, развития городской инновационной и стартап-инфраструктуры, кластеризации основных сфер экономики и участия молодежи в развитии города.

В заседании примут участие заместитель городского головы по делам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов городского совета Виктория Грецкая-Миргородская, председатель Молодежного совета при Харьковском городском голове Михаил Лазарев, представители «Ассоциации городов Украины» и др.

В рамках визита представители ассоциации планируют посетить Региональный центр услуг, НТК «Институт монокристаллов», Научно-исследовательский институт правового обеспечения инновационного развития, образовательный хаб «Spalah», Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.