В Харькове откроется первый Украинско-Марокканский центр

Открытие первого в Харькове Украинско-Марокканского центра состоится 23 февраля в Харьковском национальном экономическом университете им. С. Кузнеца.
По словам организаторов, история отношений Харьковского национального экономического университета с Марокко насчитывает более 30 лет, в связи с чем было решено создать Украинско-Марокканский центр на базе вуза.
Марокканские студенты и выпускники университета, ученые, которые работали и продолжают здесь работать, вносят значительный вклад в формирование этого центра как крупного центра науки и культуры.
Организаторы уверены, что в дальнейшем этот центр будет развиваться и помогать налаживать тесные связи между странами и их университетами.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу.
Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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