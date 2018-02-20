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20.02.2018  12:57   

В Харькове откроется первый Украинско-Марокканский центр

Открытие первого в Харькове Украинско-Марокканского центра состоится 23 февраля в Харьковском национальном экономическом университете им. С. Кузнеца.


// city.kharkov.ua

По словам организаторов, история отношений Харьковского национального экономического университета с Марокко насчитывает более 30 лет, в связи с чем было решено создать Украинско-Марокканский центр на базе вуза.

Марокканские студенты и выпускники университета, ученые, которые работали и продолжают здесь работать, вносят значительный вклад в формирование этого центра как крупного центра науки и культуры.

Организаторы уверены, что в дальнейшем этот центр будет развиваться и помогать налаживать тесные связи между странами и их университетами.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  хнэу, марокко, центр, харьков
 
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