20.02.2018 12:57

В Харькове откроется первый Украинско-Марокканский центр

Открытие первого в Харькове Украинско-Марокканского центра состоится 23 февраля в Харьковском национальном экономическом университете им. С. Кузнеца.



// city.kharkov.ua

По словам организаторов, история отношений Харьковского национального экономического университета с Марокко насчитывает более 30 лет, в связи с чем было решено создать Украинско-Марокканский центр на базе вуза.

Марокканские студенты и выпускники университета, ученые, которые работали и продолжают здесь работать, вносят значительный вклад в формирование этого центра как крупного центра науки и культуры.



Организаторы уверены, что в дальнейшем этот центр будет развиваться и помогать налаживать тесные связи между странами и их университетами.