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20.02.2018  15:16   

На Харьковщину приедет посол ЕС Хьюг Мингарелли

Глава ХОГА Юлия Светличная встретится с главой Представительства ЕС в Украине, они примут участие в ряде совместных мероприятий.


EADaily
Как сообщает пресс-служба ХОГА, цель встречи Хьюга Мингарелли с руководством Харьковской области - обсудить прогресс в осуществлении реформ, приоритеты в помощи ЕС на текущий год и новые возможности для участия Харьковщины в программах Евросоюза, вопросы развития бизнеса.
 
Также Хьюг Мингарелли проведет встречи с представителями харьковского гражданского общества и местными экспертами Team Europe. Он обсудит поддержку, которую ЕС предоставляет бизнесу, с руководством ряда харьковских бизнесс-ассоциаций. Кроме того, посол посетит с визитом первого национального производителя LED-ламп - компанию, получившую поддержку ЕС, которая поможет ей начать экспорт на рынок Евросоюза.
 
В первый день визита Мингарелли примет участие в круглом столе с председателями объединенных территориальных громад Харьковской области. Он обсудит достижения и вызовы реформ по децентрализации. Евросоюз выделил 90 млн евро на поддержку местного самоуправления и предоставления гражданам высококачественных услуг.
 
22 февраля в Харьковском национальном экономическом университете им. Семена Кузнеца глава Представительства ЕС выступит с речью «Как запустить украинскую экономику». Также он встретится с ректором университета, профессором Владимиром Пономаренко и его командой. Кроме того, Мингарелли примет участие в круглом столе «Молодежные инициативы ЕС и стартапы: развивая украинскую экономику».
 
Возможности для медиа:
 
21 февраля:
10:45 - брифинг главы ХОГА Юлии Светличной и главы Представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли (ул. Сумская, 64, расширитель на 2-м этаже);
14:30 - открытая для медиа встреча с 12-ю головами объединенных территориальных громад Харьковщины (Харьковский центр развития местного самоуправления, Банный переулок, 1);
16:30 - визит в компанию LEDLIFE LTD (первый украинский производитель светодиодных ламп) - г. Дергачи, ул. Железнодорожная, 31д (аккредитация - по телефону (096) 859-62-82 или e-mail: v. kurilko@ledlife.com.ua).
 
22 февраля:
11:00 - круглый стол в Харьковском национальном экономическом университете им. Семена Кузнеца на тему «Молодежные инициативы ЕС и стартапы: развивая украинскую экономику» и речь «Как запустить украинскую экономику» (проспект Науки, 9а).
 
За более детальной информации можно обращаться к Юргису Вилчинскасу, руководителю отдела прессы и информации Представительства ЕС в Украине по телефону: (067) 224-46-05.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  посол, харьков
 
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