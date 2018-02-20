20.02.2018 19:10

Вадим Рабинович: Суть всей борьбы за власть сейчас - добраться мышам до сыра и остаться с ним наедине!

Многие события, произошедшие на минувшей неделе, в политической и общественной жизни можно назвать знаковыми. В частности, активно обсуждался арест французским судом виллы народного депутата, члена фракции «Оппозиционный блок» Сергея Левочкина в Сен-Жан-Кап-Ферра, которому поспособствовал лидер партии «За життя» Вадим Рабинович. Резонансной темой также стало изменение в деле по так называемым «вышкам Бойко», где основными подозреваемые внезапно стали экс-председатель правления НАК «Нафтогаз» Евгений Бакулин и экс-глава Национального банка Украины Сергей Арбузов, которые на данный момент в Украине не проживают. Народный депутат Украины и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович поделился своим видением этих и многих других процессов.



Вадим Рабинович: Суть всей борьбы за власть сейчас - добраться мышам до сыра и остаться с ним наедине!



Мы все и всегда – заложники вечной борьбы между главой государства и главой правительства… Президентский пост должен быть упразднен, потому что такая борьба вредит Украине. Она должна быть парламентской республикой, где очень сильны рычаги влияния на власть у оппозиции.

«В программе политической партии «За життя» четко написано, что после победы на выборах мы упростим пост президента, потому что еще не было у нас в истории Украины человека, который бы мог с чистой совестью и гордостью покинуть этот пост после окончания срока своих полномочий», – убежден народный депутат.

По мнению парламентария, в Украине все главы государств вынуждены нести ответственность не только за свои действия, но и за политику предшественников на президентском посту.

«Поэтому пост президента нам не нужен! Нам нужна парламентская республика, потому что еще с казацких времен так сложилось, что Украиной всегда управляли коллегиально, а не единолично... «Украина – не Россия!», помните? К тому же, многолетний опыт противостояния премьера и президента завели нашу страну в тупик. Нам нужно определиться, кто главный, – и в этом контексте нам проще выстроить демократическую парламентскую республику, в которой всегда должно быть слышен голос оппозиции», – подчеркнул Вадим Рабинович.

«Сегодня очень сложно определить, кто находится в оппозиции к нынешней власти. Раньше было проще: пять фракции составляли коалицию, а остальные были оппозицией. Сегодня же коалиция фактически не существует вообще, а так называемый «Оппозиционный блок» голосует по указке с Банковой», – считает парламентарий.

Лидер партии «За життя» раскритиковал заказные сюжеты на канале «Интер», который принадлежит Сергею Левочкину, экс-главе Администрации президента Януковича и одному из лидеров «Оппоблока».

«В одном из сюжетов на подконтрольном Левочкину «Интере» сказали, что «меня еще и посадят в тюрьму». Потому что я летал в Москву, пытался освободить Мыколу Карпюка, политзаключенного. Я эту логику не совсем понял, но хочу напомнить, когда вы придумали мою виллу на каком-то острове, после этого у вас арестовали реальную виллу на Кап-Ферра (Сен-Жан-Кап-Ферра, курорт на юго-востоке Франции, – ред.). После того как вы по «Интеру» говорили о моих поездках, я теперь сам обращаюсь к Службе безопасности Украины с просьбой разобраться в двух моих поездках в Москву. Пожалуйста, доведите до широкой публики, как это было. Но за одно проверьте еще два факта. Первое – что господин Левочкин вместе с сестрой летал в Москву, где он в течение двух с половиной часов имел личное собеседование с руководством ФСБ России. Чем оно закончилось, я не знаю. Но проверьте эту информацию, пожалуйста», – обратился лидер «За життя» к СБУ.

Также он рассказал, что после того как на прошлой неделе ему удалось наложить арест на виллу Левочкина, его начали «злобно чернить» на «Интере».

«На прошлой неделе мне удалось во Франции наложить арест на виллу Левочкина. Французские власти сильно удивились тому, что простой украинский чиновник, который никогда не работал в бизнесе, купил два самых лучших участка на Кап-Ферра, который даже арабские шейхи считают дороговатым. После этого «Оппоблок» сначала писал, что этого нет, что это все вранье, потом, когда я пригласил журналистов посетить вместе со мной французский суд, они злобно очернили меня на «Интере», – сообщил парламентарий.

Кроме того, он попросил у правоохранителей проверить поездку лидера «Оппоблока» Юрия Бойко в Москву, где он, по словам Рабиновича, встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

«И второе, появился очень тревожный сигнал по лидеру «Оппоблока» Юрию Бойко. Он сейчас тоже слетал в Москву, сказал, что общался там с Путиным и с другими из его окружения. И сегодня рассказывает, что он единственный, кто объединит всю оппозицию страны, что ему Кремль это поручил. Юрий Анатольевич – взвешенный, серьезный политик, я боюсь, что ему что-то вкололи, потому что в адекватном состоянии такого он говорить не мог. Надо проверить, что там с ним сделали. Ну и заодно проверьте информацию, куда он летал и зачем», – попросил политик.