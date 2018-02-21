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21.02.2018  17:15   

Геннадий Кернес встретился с главой ЕБРР в Украине Шевки Аджунером

Стороны подтвердили, что действующие совместные проекты строительства метро и закупки транспорта идут по графику, а также обсудили возможности новых вложений в городскую инфраструктуру и частный бизнес Харькова.


city.kharkov.ua
Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, 21 февраля Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел рабочую встречу с директором Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунером. Они обсудили выполнение графика работ по инвестиционным проектам с участием ЕБРР на общую сумму около 160 млн евро, таких как строительство двух станций метро и депо, закупка вагонов, а также новых троллейбусов для города.
 
«Сегодня сессия горсовета приняла ряд решений, касающихся подготовки площадок строительства метро, наши договоренности выполняются точно по графику. Также мы ожидаем тендеров по закупке новых троллейбусов, надеюсь, совместными усилиями мы сделаем так, что они выйдут на линию уже в 2018 году», - сказал Геннадий Кернес в ходе встречи. 
 
По словам Шевки Аджунера, Харьков соответствует главным критериям ЕБРР для инвестиционного сотрудничества, обеспечивая прозрачность и честную конкуренцию во всех процессах.
 

«Мы уверены в безопасности таких вложений, а также в том, что деньги будут работать максимально эффективно и на пользу громаде. Офис банка, открытый в Харькове, сегодня в поиске объектов вложения, как в сфере инфраструктуры, так и в науке, малом  и среднем бизнесе. Рекомендации Харьковского горсовета и наша совместная работа могут значительно улучшить экономическую среду региона», - отметил руководитель ЕБРР в Украине. 

«Харьков уже выиграл от нашего партнерства, как вы знаете, начались работы по инвестиционным проектам строительства метро и закупке нового транспорта. Все работы в графике, точно по плану, рассчитываем, что уже в 2018 новые троллейбусы будут на линии перевозить харьковчан. Офис ЕБРР в Харькове подтверждает, что мы надежные и выгодные партнеры. Впереди новые проекты!», - прокомментировал рабочую встречу мер города.

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, харьков, встреча, аджунер
 
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