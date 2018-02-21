Геннадий Кернес встретился с главой ЕБРР в Украине Шевки Аджунером

Стороны подтвердили, что действующие совместные проекты строительства метро и закупки транспорта идут по графику, а также обсудили возможности новых вложений в городскую инфраструктуру и частный бизнес Харькова.
«Мы уверены в безопасности таких вложений, а также в том, что деньги будут работать максимально эффективно и на пользу громаде. Офис банка, открытый в Харькове, сегодня в поиске объектов вложения, как в сфере инфраструктуры, так и в науке, малом и среднем бизнесе. Рекомендации Харьковского горсовета и наша совместная работа могут значительно улучшить экономическую среду региона», - отметил руководитель ЕБРР в Украине.
«Харьков уже выиграл от нашего партнерства, как вы знаете, начались работы по инвестиционным проектам строительства метро и закупке нового транспорта. Все работы в графике, точно по плану, рассчитываем, что уже в 2018 новые троллейбусы будут на линии перевозить харьковчан. Офис ЕБРР в Харькове подтверждает, что мы надежные и выгодные партнеры. Впереди новые проекты!», - прокомментировал рабочую встречу мер города.
Сегодня многим может показаться, что чем распутывать гордиев узел, гораздо проще его разрубить. По этой причине ждать от окружающих дипломатичности не стоит.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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