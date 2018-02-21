21.02.2018 19:58

Юлия Светличная встретилась с Послом Италии в Украине

Глава ХОГА и Давиде Ла Чечилия обсудили вопросы активизации бизнес-отношений и договорились о проведении Дней Италии в Харькове.



http://kharkivoda.gov.ua/

Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Украине впервые посетил Харьковскую область, однако во время встречи с руководителем области отметил, что хорошо знает о потенциале региона.

«Мы знаем, что Харьков - это центр образования, науки и экономики. Италии нужно более активно развивать сотрудничество с вами в этих сферах», - отметил Давиде Ла Чечилия.

Юлия Светличная презентовала господину послу потенциал региона, отметив разветвленную промышленность, экспортный потенциал и возможности высшей школы области.

«Приглашаю представителей итальянского бизнеса в Харьковскую область - чтобы совместно рассмотреть возможные перспективные направления для активизации бизнес-связей. У нас уже есть несколько экспортеров продукции в Италии, но мы хотим расширить этот перечень», - сказала руководитель области.

Она также отметила, что активизации отношений между Харьковской областью и Италией будет способствовать открытие прямых авиарейсов из Харькова в итальянский Римини, которое запланировано в этом году.

«Италия - это 4-й рынок для украинских товаров и 2-й - для Европы, - привел данные господин посол. - За последние 2 года товарооборот между нашими странами вырос на 25%. И мы видим, как восстанавливаются и расширяются интересы итальянских компаний по отношению к украинским. Я вернусь в Харьковскую область в конце апреля, и мне хотелось бы провести встречу с представителями бизнеса здесь. Также я получил приглашение на 10-й международный экономический форум и сделаю все для того, чтобы присутствовать на нем».

Среди перспективных направлений сотрудничества стороны отметили обмен студентами, расширение возможностей для обучения харьковчан итальянскому языку (в частности, на базе ХНУ им. Каразина) и проведение совместных научных мероприятий, в том числе в области астрономии.

«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы большое количество украинских студентов поехали учиться в Италию, - сказал Давиде Ла Чечилия. - Будем находить возможности предоставления грантов и стипендий, которые Италия может выделить для украинских студентов».

Посол Италии также отметил, что заинтересован в проведении в Харькове Дней Италии.

«Вы можете рассчитывать на полную нашу поддержку в этом вопросе», - заверила Юлия Светличная.