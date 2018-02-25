Олег Ляшко похвалил харьковских коммунальщиков

Олег Ляшко похвалил спасателей и коммунальщиков Харькова, которые чинят теплотрассу.
Об этом Олег Ляшко написал на своей официальной странице в Facebook.
Также он обратил внимание на то, что вместо очередного повышения цен необходимо выделить средства на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.
«Вместо драконьего очередного повышения цен на газ власть должна выделить весьма значительные ресурсы на масштабную модернизацию жилищного коммунального хозяйства, чтобы украинцы не мерзли в квартирах и значительно меньше платили за коммунальные услуги»
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Последние выходные зимы будут по-февральски морозными. Синоптики обещают небольшой снег, преимущественно в области.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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