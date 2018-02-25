25.02.2018 16:57

Олег Ляшко похвалил харьковских коммунальщиков

Олег Ляшко похвалил спасателей и коммунальщиков Харькова, которые чинят теплотрассу.



Олег Ляшко похвалил харьковских коммунальщиков



Об этом Олег Ляшко написал на своей официальной странице в Facebook.

Также он обратил внимание на то, что вместо очередного повышения цен необходимо выделить средства на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

«Вместо драконьего очередного повышения цен на газ власть должна выделить весьма значительные ресурсы на масштабную модернизацию жилищного коммунального хозяйства, чтобы украинцы не мерзли в квартирах и значительно меньше платили за коммунальные услуги»