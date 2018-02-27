27.02.2018 14:28

Вадим Рабинович: Националисты, левые, центристы — все должны «сесть в одну лодку» и строить великую страну!

Политики намеренно ссорят украинцев, чтобы растаскивать страну по частям и грабить людей. Только консолидация общества может предотвратить разрушение государства.



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Такое мнение высказал народный депутат и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в прямом эфире программы «Большое интервью» на телеканале «NewsOne».



«За все 26 лет независимости Украины политики намеренно стравливали людей, навешивая им ярлыки «москалей» или «бендеровцев». Пока люди разбирались, кто из них «больше украинцы», политики наглым образом обворовывали, растаскивали, разрывали страну. Нужно прекращать ссориться и начать строить страну!», — заявил парламентарий.



По мнению лидера партии «За життя», для возвращения веры людей в политиков и решения первоочередных задач в государстве, нужно назначить компетентных менеджеров на ключевые направления, а также заставить основных политических игроков заниматься выполнением предвыборных обещаний, а не делить портфели.



«На следующих выборах народ должен голосовать не за тех, кто обещает посадить «попередников». Во-первых, скорее всего, в реальности сажать никого такой политик не станет. Во-вторых, это контрпродуктивно… Люди должны голосовать за конструктивную идею, а также понимать, что нанимает не бога, а менеджера, который всего лишь выполняет определенный набор функций, связанных с управлением государственной машины. Страна – это корпорация, которой должны управлять компетентные люди. – продолжил Вадим Рабинович. - Если наша цель – наладить отношение с США, значит нужен человек, которому под силу решить эту задачу. Если нужны хорошие отношения с РФ – нужно найти лучшего коммуникатора с русскими… Националисты, левые, центристы — все должны «сесть в одну лодку» и строить великую страну! Не нужно этого бояться!», — подчеркнул парламентарий.



Лидер партии «За життя» заявил, что готов подать пример тем политикам, которые после каждых выборов устраивают чехарду, связанную с квотным распределением мест в министерствах и ведомствах.



«Я как глава партии «За життя» обязуюсь после победы на выборах не занимать ни один из государственных постов, потому что считаю своим долгом контроль за выполнением предвыборных общений, данных нашей политической силой. Одним из первых законов, который мы примем в Верховной Раде, будет закон о привлечении политиков к уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний. Я такой законопроект уже внес в Раду», — констатировал народный депутат.



«Нужно строить систему, в которой глава победившей на выборах политической силы не будет идти в премьер-министры, а будет воплощать в жизнь программу своей партии. Лично я хочу впервые возглавить фракцию, которую после окончания парламентской каденции назовут лучшей за всю историю существования Верховной Рады, потому она выполнила все пункты предвыборных обещаний. И мы докажем, что это вполне реально!», — резюмировал Вадим Рабинович.