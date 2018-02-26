26.02.2018 16:37

Украина – наш общий дом

Наверное, каждый человек слышал или сталкивался с таким негативным явлением как вандализм? Думаю, у каждого он ассоциируется с жестоким и бессмысленным разрушением и осквернением исторических памятников, культурных ценностей и произведений искусства.



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Психологи и психоаналитики характеризуют его, как одну из форм девиантного поведения человека, основанного на подсознательном стремлении к разрушению всего, что пугает своей таинственностью, неизвестностью, красотой и величием. Вандализм, как проявление поведения человека, имеет многовековую историю. Скорее всего, первую печально известный статус вандала получил Герострат, который сжёг знаменитый храм Артемиды в Эфесе. С тех пор крылатая фраза «стяжать геростратову славу» означает получить постыдную известность и тщетную популярность путём разрушения чего-то прекрасного, монументального и величественного. Про древнегерманские племена вандалов, разрушивших Рим, и говорить не стоит. Для многих людей вандализм это, прежде всего, способ самовыражения. Ведь зачем титанически работать над собой, демонстрировать личные достижения в спорте, искусстве, науке, если можно просто тайно оставить свой «карявый автограф» на картине Микеланджело или Рафаэля. В некоторых случаях мотивы для совершения актов вандализма не связаны с маниакальной жаждой славы и самовыражения. Месть, злоба и зависть, ощущение того, что кто-то может создавать вещи, которыми восхищаются многие поколения людей, толкают людей деструктивные действия.



Украина – единая унитарная держава, но наша Родина всегда была родным домом для представителей многих национальностей. Увы, как говорят, в семье не без урода. Случаются у нас в стране неприятные известия об осквернении кладбищ, памятников, мемориалов. И любой нормальный человек, патриот и гражданин своей страны должен одинаково нетерпимо относится к любым проявлениям актов вандализма и нетерпимости – политической, национальной, религиозной. Ведь сегодня тупые молодчики посягнули на иудейскую синагогу, а завтра – сорвали в центре города стенд памяти героев Евромайдана и АТО. Хамство и провокации не знают границ и меры. Всё это неизбежно приводит к росту напряженности (внутриполитической, межнациональной, межрелигиозной) и спровоцирует возникновение открытых конфликтов. Слава Богу, что мы смогли пережить горящий 2014 год и остаться единой Украиной. Кровоточащая рана на Востоке, заставляет более серьёзно отнестись к вопросам вандализма, межнациональной и межэтнической политике. Вопрос даже не касается внутриукраинских проблем. С ними мы можем справиться сами. Поджоги культурно значимых сооружений, осквернение памятников, различные хулиганские действия, открытые конфликты местных жителей с представителями нацменьшинств активно используются недружественно настроенными соседними странами, которые в своих СМИ культивируют образ Украины, как несостоявшегося государства, неспособного защитить представителей национальных меньшинств, гарантировать их конституционные права и свободы.



Уже ни для кого ни секрет, что факты вандализма и провокаций по отношению к национальным и религиозным меньшинствам в Украине (попытка повреждения национального памятника болгар в городе Болград Одесской области, попытки осквернения ритуальных мест иудейской общины в городе Умани) – все эти действия имели одного дирижера с московской пропиской, о чем неоднократно выступали в СМИ представители соответствующих служб Украины, в т.ч. и лично Василий Грицак.



На данном историческом этапе развития Украины вандализм, как явление, выступает мерилом нашей культурной зрелости и готовности строить поистине демократическое и цивилизованное государство. Каждый из нас должен задать себе один концептуальный вопрос: или мы зрелая, благородная, толерантная нация, уважающая себя, уважающая свободы и права других национальностей и этнических групп, или мы дальше будем пребывать в плену предрассудков и средневековых фобий? В месте с этим, должна поменяться философия патриотизма. Человек станет гордо называть себя патриотом, когда научится уважать не только культуру и самобытность своего народа, но и будет ценить культурное наследие других народов и этнических групп, защищать их свободу.



Харьков всегда был, есть и будет оставаться толерантным и миролюбивым городом. Харьковская область находится в непосредственной близости к зоне проведения Антитеррористической операции, именно на эту территорию приходится наибольшее количество вынужденных переселенцев, в том числе перемещённых лиц из числа нацменьшинств. Для многих представителей других национальностей и рас он является тёплым и уютным домом, в котором не место конфликтам и распрям. Для сохранения существующего статус-кво нужно и дальше культивировать диалог между представителями всех национальных, культурных и религиозных обществ. Только так мы сможем трансформировать и реформировать наше общество. Если каждый из нас будет верным императиву мирного решения проблем и приверженности общечеловеческим гуманистическим ценностям, Украина измениться до неузнаваемости. Только тогда наше общество обречёт себя на долгие годы мира и благоденствия.