28.02.2018 16:34

Вадим Рабинович: Власть тянет с увольнением Гонтаревой, потому что собирает голоса «под Смолия»

Партия «За життя» добилась того, что скоро Гонтарева будет отправлена в отставку. Это лишь вопрос времени, и сейчас провластные фракции занимаются сбором голосов для назначения ее преемника. Но теперь наша цель – уголовная ответственность Гонтаревой и Рожковой за обвал финансовой системы и убийство гривны.



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Такое заявление сделал народный депутат и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в прямом эфире программы «Большое интервью» на телеканале «NewsOne».



«Гонтарева «добита» уже давно и это, безусловно, заслуга партии «За життя», которая последовательно выступала за ее смещение с поста главы Национального банка Украины. Мы постоянно проводили встречи с людьми из Администрации Президента, устраивали акции протеста под зданием НБУ и, в конце концов, добились того, что в скором времени ее уберут. Но мы должны и дать оценку – думаю, уголовную оценку, – ее действия по убиению финансов Украины!», – заявил политик.



Вадим Рабинович уверен, что «единственной причиной, по которой Гонтарева до сих пор остается номинальной главой НБУ, является отсутствие консенсуса по кандидатуре нового руководителя Нацбанка».



«Смолий, которого протаскивает Банковая, – это фактически «маленькая Гонтарева». Он еще не показал себя хорошим менеджером, потому что ему мешает старое руководство. И замены Гонтаревой на Смолия недостаточно – нужно убирать и Рожкову (заместитель главы НБУ), которая уже полгода фактически руководит центральным банком страны, пока Гонтарева находится в «отпуске», – убежден Вадим Рабинович.



Лидер партии «За життя» уверен – сегодня «страну нужно освобождать, как когда-то в войну и в честь освобождения от каждого паразита, запускать фейерверки».



«Во время Великой Отечественной войны после освобождения крупных городов советская власть устраивала фейерверки. Мы же будем их запускать после отстранения от должностей во власти «паразитов». Первый планируем запустить уже скоро – по случаю увольнения Гонтаревой. Второй будет посвящен освобождению Украины от Супрун. Этого мы добьемся в ближайшие месяцы, потому что человек, который убивает народ, не должен возглавлять Министерство здравоохранения… Мы добьемся ее увольнения и надеемся, что ее заменят на человека, который не осмелится истреблять украинцев, как это делают заезжие варяги из вирджинских степей», – заявил Вадим Рабинович



В контексте этого народный депутат прокомментировал заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о необходимости назначения Ульяны Супрун на должность министра (сейчас она работает в статусе «и.о.»), а также реплику председателя Закарпатской областной государственной администрации) Геннадия Москаля в адрес Супрун.



«Пусть попробует продавить назначение Супрун через парламент (Гройсман – ред.), а потом еще и сам удержаться в кресле главы Кабмина… Геннадий Москаль правильно сказал по поводу Супрун. Когда я слышу о ней, у меня возникает такой же вопрос: как долго эти … будут сидеть в нашем правительстве?», – возмутился Вадим Рабинович.



