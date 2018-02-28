28.02.2018 19:30

Харьков будет сотрудничать с Индонезией

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 28 февраля, встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Индонезия в Украине Юдди Криснанди.



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.

Как сообщил посол, после официального визита Президента Украины Петра Порошенко в Индонезию глава государства дал поручение найти перспективные направления сотрудничества с украинскими городами.

«Это мой второй визит в Харьков, год назад я посетил ваш город с семьей. Я знаю, что в Харькове очень развита промышленность, что ваш город – центр торговли в Восточной Европе. Мы бы хотели найти сферы тесного сотрудничества между двумя странами, возможно, выбрать в Индонезии город-побратим для Харькова, развивать сотрудничество в сфере торговли и туризма, направлять учиться к вам наших студентов», - назвал перспективные направления сотрудничества Юдди Криснанди.

Игорь Терехов отметил, что Харьков активно развивает международное партнерство. Сейчас у города 32 побратима в 21-й стране мира, и один из крупных городов в Индонезии может пополнить это число. Первый вице-мэр отметил, что городская власть заинтересована в сотрудничестве с Индонезией в туристической и бизнес-сферах.

Игорь Терехов предложил организовать в Харькове круглый стол с участием представителей бизнеса из Индонезии и харьковских предпринимателей. По его словам, это было бы полезно для двух стран, способствовало бы обмену опытом, поиску новых рынков сбыта продукции и развитию экономического сотрудничества.

Кроме того, по словам Игоря Терехова, город готов содействовать приезду в Харьков индонезийских студентов.

«Харьков неоднократно был признан самым комфортным городом для жизни. Харьков - студенческая столица. У нас большое количество вузов, которые готовят специалиствов абсолютно разных профилей из разных стран мира. Ваши студенты уедут от нас с багажом знаний и практических навыков в работе, которые им будут необходимы», - отметил Игорь Терехов.

Первый вице-мэр подчеркнул, что для того, чтобы харьковчане ближе познакомились с государством в Юго-Восточной Азии, в Харькове можно было бы провести Дни Индонезии, в рамках которых раскрыть сферы жизни этой страны и культуру ее жителей.