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01.03.2018  14:43   

Рада одобрила закон об Антикоррупционном суде

Парламент принял законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект № 7440 «О Высшем антикоррупционном суде».


РБК-Украина
«Проект закона направлен на определение основ организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальных требований к судьям этого суда и гарантий их деятельности», - говорится в пояснительной записке к законопроекту, который внес в парламент президент Украины Петр Порошенко. 
 
Согласно документу, юрисдикция Высшего антикоррупционного суда будет распространяться на всю территорию Украины. Его задачей является осуществление правосудия в соответствии с определенными законом принципами и процедурами судопроизводства с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений. 
 
Отметим, судьей Высшего антикоррупционного суда может стать гражданин Украины не моложе 35 лет. Кандидат должен иметь опыт профессиональной деятельности в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией, а также соответствовать другим требованиям, указанным в документе. 
 
Документ предлагает закрепить алгоритм действий в связи с принятием закона «О Высшем антикоррупционном суде». В частности, предполагается в течение 12 месяцев со дня вступления закона в силу формирования Высшего антикоррупционного суда, проведение конкурса на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и на должности других судей.
 
Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что в 2018 году в Украине начнется создание антикоррупционного суда.   
 
«После голосования в первом чтении будет время для усовершенствования проекта с целью как можно более эффективной работы этой институции…, придерживаясь украинской Конституции, принципов украинского суверенитета и законодательства», - отметил Порошенко.
Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  суд, коррупция, рада
 
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