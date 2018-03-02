02.03.2018 13:26

Под Харьковом украинских пограничников обменяли на российских диверсантов (Обновлено)

Возле пункта пропуска «Гоптовка» на границе с Российской Федерацией состоялся процесс обмена двух россиян на двух задержанных ранее украинских пограничников.



// СБУ

Служба безопасности доложила Президенту Украины об освобождении двух пограничников, похищенных спецслужбами РФ в октябре прошлого года.



Из России домой вернулись двое заложников - украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь, сообщает УНН.



Украина передала России задержанных на Херсонщине двух сотрудников ФСБ - Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.



Украинских пограничников Россия задержала в октябре 2017 года на Сумщине. В Москве их взяли под стражу на два месяца и обвинили в незаконном пересечении границы. В России нашим пограничникам грозило до 6 лет заключения. 26 февраля задержанных в Сумской украинских пограничников перевели из Москвы в Брянск.



А вот русских ФСБсовцев Владимира Кузнецова и Аскара Кулуб задержали 30 июня 2017-го пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВСУ, на берегу Перекопского залива. Тогда во время допроса военные РФ рассказали, что «выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута». 30 июня 2017 года украинский суд взял под стражу задержанных на Херсонщине военных ФСБ России.



