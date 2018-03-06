06.03.2018 15:52 Ольга Акиншина

Вадим Рабинович: Я подал в суд на Кабмин – требую перерасчета пенсий!

После решения Конституционного суда Украины о незаконности налогообложения пенсий власть обязана пересчитать выплаты и возместить людям незаконно отобранные деньги.



// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.



«Вчера Конституционный суд Украины признал незаконным налогообложение пенсий. Однако никто не поднял вопрос о людях – как вернуть пенсионерам те средства, которые разными правительствами в течение нескольких лет отбирались у них незаконно! И кто понесет ответственность за это незаконное решение!» – написал политик.



Он подчеркнул, что в данной ситуации молчать нельзя – нужно защищать интересы народа.



«А мы молчать не собираемся. Мы требуем уже сейчас вернуть пенсионерам незаконно отобранное! Мы требуем от правительства незамедлительной реакции на решение Конституционного суда, которое вступило в силу и обжалованию не подлежит. Необходимо немедленно пересчитать пенсии и вернуть до копейки все тем людям, у которых незаконно несколько лет отнимали деньги с и без того нищенских пенсий!» – подчеркнул лидер партии «За життя».



Рабинович отметил, что считает необходимым разобраться в случившемся и найти виновных в грабеже украинских пенсионеров.



«Необходимо сообщить людям, кто понесет наказание за нарушение Основного Закона (Конституции) Украины! Имеющая совесть власть обязана извиниться перед людьми – а по большому счету, объявить о своей несостоятельности! Партия «За життя» заявляет официально: мы подаем иск в суд на Кабинет министров с требованием о немедленном исполнении решения Конституционного суда Украины и перерасчете пенсий, а также о наказании виновных за неконституционные действия! Власть, верни пенсионерам незаконно отобранные деньги!» – призвал Вадим Рабинович.