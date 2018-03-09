09.03.2018 15:43 Ольга Акиншина

Вадим Рабинович: Правление Гонтаревой в НБУ загнало финансы и экономику страны в гроб!

Национальный банк Украины во главе с Валерией Гонтаревой продолжает гробить финансовую систему Украины, истощая золотовалютные резервы для перекрытия дефицита платежного баланса, который по итогам января 2018 года составил 449 млн гривен.



// Facebook

Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.



«По информации НБУ, платежный баланс Украины в январе ушел в минус на полмиллиарда гривен! Отрицательное сальдо платежного баланса сильно скажется на и без того плачевном экономическом положении страны – придется компенсировать все золотовалютными резервами! Это еще один гроб, в который загнали экономику Украины методы правления руководства «эпохи Гонтаревой» в НБУ. В общем платежный баланс в январе 2018 года был сведен с дефицитом на сумму 449 млн долларов – в январе прошлого года этот дефицит составлял 202 млн долларов, то есть более чем вдвое меньше!» – возмутился политик.



Он предоставил общественности основные цифры платежного баланса для ознакомления.



«Для более детального понимания ситуации даю основные цифры платежного баланса Украины за январь 2018 года: сальдо внешней торговли – минус 375 млн долларов; выплата процентов и дивидендов нерезидентам – 481 млн долларов; поступление в Украину частных валютных переводов – 826 млн долларов; сальдо прямых зарубежных инвестиций – плюс 80 млн долларов; сальдо портфельных зарубежных инвестиций – плюс 112 млн долларов; сальдо долговых зарубежных инвестиций – минус 486 млн долларов», – написал парламентарий.



По словам нароного депутата, для поддержания платежного баланса и перекрытия огромного дефицита Нацбанк воспользовался и без того скромными золотовалютными резервами.



«Для поддержания платежного баланса и перекрытия дефицита НБУ снова воспользовался нашими золотовалютными резервами, которые и без того уже истощены! А внешние выплаты по госдолгу приведут к еще большему снижению резервов», – констатировал лидер «За життя».



Он уверен, что ни о каком росте экономики не может быть и речи, когда истощаются валютные резервы. Кроме того, политик с нетерпением ждет отчета главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в парламенте. По его словам, общественность должна знать, до какого губительного состояния Гонтарева довела финансовую систему Украины.



«О каком росте экономики твердят в НБУ, когда наблюдается такой колоссальный дефицит платежного баланса и опустошаются золотовалютные резервы? И когда уже, наконец, Гонтарева отчитается перед людьми – расскажет общественности, до какого краха она довела финансовую систему Украины? Чтобы те, кто еще сомневается, поняли, что она и ее команда должны понести уголовную ответственность за убиение финансов и экономики страны!» – резюмировал Вадим Рабинович.