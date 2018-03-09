Вадим Рабинович: Правление Гонтаревой в НБУ загнало финансы и экономику страны в гроб!

Национальный банк Украины во главе с Валерией Гонтаревой продолжает гробить финансовую систему Украины, истощая золотовалютные резервы для перекрытия дефицита платежного баланса, который по итогам января 2018 года составил 449 млн гривен.
Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.
«По информации НБУ, платежный баланс Украины в январе ушел в минус на полмиллиарда гривен! Отрицательное сальдо платежного баланса сильно скажется на и без того плачевном экономическом положении страны – придется компенсировать все золотовалютными резервами! Это еще один гроб, в который загнали экономику Украины методы правления руководства «эпохи Гонтаревой» в НБУ. В общем платежный баланс в январе 2018 года был сведен с дефицитом на сумму 449 млн долларов – в январе прошлого года этот дефицит составлял 202 млн долларов, то есть более чем вдвое меньше!» – возмутился политик.
Он предоставил общественности основные цифры платежного баланса для ознакомления.
«Для более детального понимания ситуации даю основные цифры платежного баланса Украины за январь 2018 года: сальдо внешней торговли – минус 375 млн долларов; выплата процентов и дивидендов нерезидентам – 481 млн долларов; поступление в Украину частных валютных переводов – 826 млн долларов; сальдо прямых зарубежных инвестиций – плюс 80 млн долларов; сальдо портфельных зарубежных инвестиций – плюс 112 млн долларов; сальдо долговых зарубежных инвестиций – минус 486 млн долларов», – написал парламентарий.
По словам нароного депутата, для поддержания платежного баланса и перекрытия огромного дефицита Нацбанк воспользовался и без того скромными золотовалютными резервами.
«Для поддержания платежного баланса и перекрытия дефицита НБУ снова воспользовался нашими золотовалютными резервами, которые и без того уже истощены! А внешние выплаты по госдолгу приведут к еще большему снижению резервов», – констатировал лидер «За життя».
Он уверен, что ни о каком росте экономики не может быть и речи, когда истощаются валютные резервы. Кроме того, политик с нетерпением ждет отчета главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в парламенте. По его словам, общественность должна знать, до какого губительного состояния Гонтарева довела финансовую систему Украины.
«О каком росте экономики твердят в НБУ, когда наблюдается такой колоссальный дефицит платежного баланса и опустошаются золотовалютные резервы? И когда уже, наконец, Гонтарева отчитается перед людьми – расскажет общественности, до какого краха она довела финансовую систему Украины? Чтобы те, кто еще сомневается, поняли, что она и ее команда должны понести уголовную ответственность за убиение финансов и экономики страны!» – резюмировал Вадим Рабинович.
День хорош для получения прибыли и для реализации финансовых проектов (если они были запланированы раньше). А вот с шоппингом следует быть осторожными.
Первые весенние праздники пройдут со снегом, дождем и оттепелью.
День рождения Кобзаря отмечают тысячи почитателей творчества поэта, философа и просветителя.
влажн.:
давл.:
ветер: