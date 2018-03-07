07.03.2018 15:01 Ольга Акиншина

Вадим Рабинович: То, что вытворяет Супрун, – не просто шизофрения, а удар в самое сердце украинской нации!

Супрун убивает украинцев, скрывая госзакупки лекарств, уничтожая скорую помощь, закрывая поликлиники, срывая детскую вакцинацию, а главное – отменяя конституционное право на бесплатную медицину. Партия «За життя» приложит все усилия для скорейшего отстранения ее от руководства Минздравом.



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Такое заявление сделал народный депутат и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в прямом эфире авторской программы «Кто кому Рабинович» на телеканале «112-Украина».



«Я с первого дня назначения на пост главы Минздрава Ульяны Супрун заявлял, что ничего хорошего от министра, который огласил своим первым и главным приоритетом закон об трансплантации органов, ждать нельзя. Очевидно, что Супрун целенаправленно убивает украинцев, засекречивая госзакупки важнейших лекарств для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а все разговоры о ProZorro – это постановка, которая лишь помогает перераспределить потоки», – заявил парламентарий.



«В сентябре – декабре прошлого года через государственный Укрэксимбанк Минздрав провел закупку валюты для лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 4 млрд. без ProZorro — и качество этих препаратов вызывает вопросы. При этом Супрун отказалась даже отчитаться парламенту и засекретила эти закупки. Уже сегодня эксперты фиксируют большое количество подделок противораковых препаратов у нас. Видимо эти лекарства и закупала Супрун. Напомню, что уровень вакцинации детей в Украине сегодня составляет 20% при норме 95%. Это удар в самое сердце украинской нации! А позавчера Супрун выдала еще один рецепт для больных туберкулезом – она заявила, что туберкулез лучше всего лечить на дому. Это шизофрения!», – констатировал политик.



Политик заявил, что разделяет точку зрения Геннадия Москаля относительно работы и.о. главы Минздрава и пообещал, что его политическая сила будет бороться за отставку Супрун.



«Правдой нельзя оскорбить. А то, что сказал Геннадий Москаль об Ульяне Супрун — правда. Глава Закарпатской области высказался еще ласково и сделал это от всего украинского народа. Я к нему присоединяюсь и обещаю, что все силы партии «За життя» мы бросим на борьбу с Супрун, потому что невозможно терпеть уничтожение медицины. Мы торжественно обещаем делать все, чтобы ее уволили!», – подчеркнул Вадим Рабинович.



«Мы были причастны к отставке Гонтаревой, мы уберем и Супрун, поэтому даже в нынешних непростых условиях не стоит впадать в пессимизм. У партии «За життя» уже есть план по выходу Украины из экономического кризиса. Мы вместе построим великую Украину на тех развалинах, которые оставили нам представители нынешней власти. Украина победит!» – резюмировал Вадим Рабинович.