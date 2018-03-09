09.03.2018 10:37

В Харькове отметили 75-летие битвы у Соколово

Делегация из Чешской Республики прибыла в Харьков, чтобы посетить памятные места, связанные с состоявшейся 75 лет назад битвой у села Соколово Змиевского района.



// city.kharkov.ua

Участники делегации ознакомились с историческими памятниками Второй мировой войны, связанными с чехословацким батальоном, который принял участие в битве у Соколово. В делегацию вошли более 200 человек - представители Министерства обороны Чехии, чешской общественной организации «Соколово», родственники участников боевых действий.

8 марта, гости возложили цветы к братской могиле на ул. Литературной, где захоронено около 900 безымянных воинов различных национальностей, погибших при освобождении Харькова. Одетые в военную форму тех времен чехи прошли маршем перед памятным местом и почтили минутой молчания павших в борьбе с фашистскими захватчиками.



Перед гостями выступила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.



«У нас есть великая обязанность - обязанность помнить. Мы не должны забывать то, что происходило с нашими родными и близкими, с нашими предками. Я - дочь ветеранов и знаю о войне не только из книг, но и из уст своих родителей. И низко кланяюсь нашим ветеранам, с которыми мне приходится постоянно работать, общаться, решать их проблемы. Именно они являются носителями той истории, которую мы здесь сегодня чтим. Я также низко кланяюсь нашим гостям за то, что вы несете в себе эту великую память, за то, что передаете ее следующим поколениям. Уверена, что эта встреча - еще один миг человеческой памяти, которая сохранит в нас самые хорошие качества - гуманизм, доброту, милосердие, желание поддерживать друг друга», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.



Также чешская делегация посетила сегодня место у здания, на котором установлена мемориальная доска командиру роты 1-го Чехословацкого отдельного пехотного батальона Отакару Ярошу, погибшему в сражении под Соколово 8 марта 1943 года. Иностранные гости побывали и во дворе дома, где 75 лет назад командир Чехословацкого отдельного пехотного батальона Людвиг Свобода зачитал приказ о выдвижении батальона к селу Соколово.



9 марта в Змиеве и в Соколово пройдут торжества, посвященные 75-летию памятных событий, в том числе и военно-историческая реконструкция боя.



Справка. Битва при Соколово - сражение советских и чехословацких войск с немецко-фашистскими войсками, которое длилось с 8 по 13 марта 1943 года. В этом сражении участвовал 1-й Чехословацкий отдельный пехотный батальон, ставший первым чехословацким подразделением, вступившим в бой с немецкими войсками в ходе Второй мировой войны.



8 марта 1943 года батальон принял первый бой, в ходе которого было уничтожено около 300 солдат и офицеров противника, 19 танков и шесть бронетранспортеров с автоматчиками. Потери батальона составили 112 бойцов и командиров погибшими, 106 - ранеными. Потери понесли и советские части, сражавшиеся против гитлеровцев совместно с чехословацкими воинами.



За мужество и героизм 84 бойца чехословацкого батальона были награждены советскими орденами и медалями, еще 87 бойцов получили государственные награды Чехословакии.