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14.03.2018  19:58   

Евросоюз предложил Харькову ряд программ для сотрудничества

Делегация Представительства Европейского Союза в Украине посещает Харьков с информационно-просветительским визитом в рамках кампании «Строим Европу в Украине».


Харьковский горсовет
Во время встречи в Харьковском городском совете 14 марта был презентован ряд программ в различных направлениях, которые ЕС предлагает для реализации.
 
Как сообщила советник по вопросам прессы и информации Представительства Европейского Союза в Украине Виктория Давыдова, такие встречи проходят во всех регионах страны.
 
«Мы встречаемся с представителями органов власти, предпринимателями, общественными организациями, студентами, СМИ, чтобы рассказать о возможностях сотрудничества с Евросоюзом. Программ очень много, но мы в этот раз сконцентрировались на нескольких направлениях. Например, сегодня существует много возможностей для малого и среднего бизнеса, связанных с выходом на рынки ЕС и поиском новых партнеров, а для студентов есть широкие возможности в учебе. Множество программ направлено на сотрудничество в сферах культуры, спорта. Проводятся конкурсы для общественных организаций, также мы учим, как подать грантовую заявку. В Харькове такую работу мы проводим уже второй день», - отметила Виктория Давыдова.
 
Ознакомившись с программами Евросоюза, представители городской власти выразили заинтересованность в некоторых из них. Заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко отметил, что город всегда готов к сотрудничеству с европейскими институциями.
 
«Мы еще все изучим, но я уверен, что несколько проектов будут реализованы. Например, мы заинтересованы в улучшении спортивной инфраструктуры, в строительстве урбан-парка для представителей уличных культур. Харьковский проект «Street culture» был признан лучшим в Украине, и он будет распространяться на всю страну. Также есть возможности в развитии наших масштабных проектов – Харьковского Международного марафона и Велодня», - сообщил Константин Лобойченко.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сотрудничество, евросоюз, харьков
 
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