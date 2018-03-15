15.03.2018 21:30

В Украине новый омбудсмен

Избрание Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Прокомментировал народный депутат, председатель Харьковской организации «Оппозиционного блока» Дмитрий Шенцев.



Обозреватель

Комменируя избрание нового омбудсмена, Дмитрий Шенцев отметил, что основным вызовом и причиной игнорирования прав человека являются попытки подчинить интересы и права человека задачам государства. Неспособность государственных органов выполнять свои прямые функции приводит к тотальному нарушению прав человека: от права на жизнь до права на самовыражение. Именно поэтому как никогда требуется независимый, доброжелательный, равноудаленный от политических сил и государственных органов институт, который может гарантировать защиту каждому гражданину Украины.

За последние четыре года уровень защиты прав человека в Украине существенно снизился. Поэтому независимость и целостность института Уполномоченного по правам человека является одной из ключевых задач на сегодня. Конфликт на востоке, и, как следствие, грубые нарушения прав миллионов украинских граждан, которые живут на неконтролируемых украинской властью территориях, переселенцев, украинских граждан в Крыму, растущий уровень бедности, притеснения и преследования со стороны государственных и правоохранительных структур, псевдореформы – пенсионная, медицинская, образовательная, децентрализации, которые имеют красивую цель, а на самом деле осуществляются с полным игнорированием прав человека и Конституции – стоимость действий власти в человеческом соизмерении слишком высока. Страдают и трудоспособное население, и пожилые люди, и дети.

Политик подчеркнул, что Оппозиционный блок ожидает от нового омбудсмена реальной, а не декрларируемоей только на словах, защиты и восстановления прав украинских граждан. В том числе на неподконтрольных территориях, переселенцев, украинских граждан в Крыму, чернобыльцев, пенсионеров, ветеранов. Восстановления политики защиты прав ребенка – от детей-сирот и до тех детей, которые стали жертвами военных действий.

Только в таких условиях возможно восстановление доверия граждан к институту Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

И первое, что избранная Верховной Радой омбудсмен Людмила Денисова должна сделать на этом посту - определиться кем быть - адвокатом власти или защитником людей, граждан Украины от произвола этой власти - уверен Дмитрий Шенцев.

Справка. Парламент проголосовал за назначение Людмилы Денисовой на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Соответствующее решение на заседании в четверг, 15 марта, поддержали 280 народных депутатов, свидетельствует официальный сайт парламента. Денисова сменит на соответствующей должности Валерию Лутковскую.