Салют из более чем тысячи залпов вечером воскресенья на набережной Днепра в Киеве организовали активисты политической партии «За життя».
«Партия «За життя» не только приложила львиную долю усилий в освобождении страны от Гонтаревой, но и пообещала, как это было в годы Великой Отечественной войны, отпраздновать ее уход праздничным салютом...» – заявил лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.
«И, несмотря на холодную погоду, мы это делаем сегодня в столице Украины... Надеемся, дойдет и до расследования преступлений Гонтаревой перед финансовой системой страны — и ее посадят таки в тюрьму...» – добавил народный депутат Украины.
Рабинович пообещал, что партия «За життя» обещает так же точно освободить Украину от незаконного министра Супрун - и тоже устроить салют в честь этого...
«Так всех потихоньку освободим от этих проходимцев и казнокрадов – и устроим салюты во всех крупных городах Украины, когда партия «За життя» придет к власти!» – сказал лидер партии.
Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
Неделя начнется пасмурной погодой. Ожидается сильный снег, метель, ближе к вечеру осадки должны прекратиться. На дорогах гололедица.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
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