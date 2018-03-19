19.03.2018 11:35

Вадим Рабинович: Салют освобождения от Гонтаревой дали – дадим и салют освобождения от Супрун!

Салют из более чем тысячи залпов вечером воскресенья на набережной Днепра в Киеве организовали активисты политической партии «За життя».



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«Партия «За життя» не только приложила львиную долю усилий в освобождении страны от Гонтаревой, но и пообещала, как это было в годы Великой Отечественной войны, отпраздновать ее уход праздничным салютом...» – заявил лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.

«И, несмотря на холодную погоду, мы это делаем сегодня в столице Украины... Надеемся, дойдет и до расследования преступлений Гонтаревой перед финансовой системой страны — и ее посадят таки в тюрьму...» – добавил народный депутат Украины.

Рабинович пообещал, что партия «За життя» обещает так же точно освободить Украину от незаконного министра Супрун - и тоже устроить салют в честь этого...

«Так всех потихоньку освободим от этих проходимцев и казнокрадов – и устроим салюты во всех крупных городах Украины, когда партия «За життя» придет к власти!» – сказал лидер партии.