Главная Новости Политика Вадим Рабинович: Салют освобождения от Гонтаревой дали – дадим и салют освобождения от Супрун!
19.03.2018  11:35   

Вадим Рабинович: Салют освобождения от Гонтаревой дали – дадим и салют освобождения от Супрун!

Салют из более чем тысячи залпов вечером воскресенья на набережной Днепра в Киеве организовали активисты политической партии «За життя».


// YouTube

«Партия «За життя» не только приложила львиную долю усилий в освобождении страны от Гонтаревой, но и пообещала, как  это было в годы Великой Отечественной войны, отпраздновать ее уход праздничным салютом...»  – заявил лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.

«И, несмотря на холодную погоду, мы это делаем сегодня в столице Украины... Надеемся, дойдет и до расследования преступлений Гонтаревой перед финансовой системой страны — и ее посадят таки в тюрьму...» –  добавил народный депутат Украины.

Рабинович пообещал, что партия «За життя» обещает так же точно освободить Украину от незаконного министра Супрун - и тоже устроить салют в честь этого...

«Так всех потихоньку освободим от этих проходимцев и казнокрадов – и устроим салюты во всех крупных городах Украины, когда партия «За життя» придет к власти!» – сказал лидер партии.

Тэги:  рабинович, гонтарева, салют, супрун
 
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