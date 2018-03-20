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20.03.2018  15:00   Ольга Акиншина

Вадим Рабинович: после победы партии «За життя» Гонтарева сядет в тюрьму за уничтожение гривны

Гонтаревой дали уйти с поста главы Нацбанка с гордо поднятой головой, поставив на ее место такого же управляемого Смолия. Тем не менее, после прихода к власти партии «За життя», Гонтарева будет привлечена к уголовной ответственности.


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Такое заявление сделал народный депутат и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала «NewsOne».

«Еще один вор с гордо поднятой головой ушел своего поста. Гонтареву никто не осудил за то, что она сделала с гривной и нашей банковской системой, она ушла, прихватив с собой солидную сумму денег. К сожалению, размеры ущерба для государства в период ее руководства будет оценивать уже следующее поколение прокуроров и судей. Сегодня же она вышла сухой из воды, только благодаря своим покровителям», — подчеркнул парламентарий.

По мнению политика, «сам факт ее ухода – большая победа в борьбе с некомпетентными менеджерами во власти».

«Именно партия «За життя» последовательно боролась с Гонтаревой и именно наши активисты сделали 95 процентов работы по ее устранению с поста главы Национального банка Украины. И я, как ответственный политик, обещаю, что после победы партии «За життя» на выборах она сядет в тюрьму за то, что сотворила с нашей национальной валютой», — подчеркнул политик.

Лидер партии «За життя» заявил, что не голосовал за назначение Смолия на должность руководителя Нацбанка, а для того, чтобы доказать свою состоятельность как независимый менеджер, Смолий «обязан проявить самостоятельность и начать переформатирование работы независимого финансового регулятора».

«Пока о его независимости говорить рано. Но я готов дать ему 100 дней, чтобы он смог хоть как-то себя зарекомендовать. Если я увижу, что он защищает гривну в независимости от позиции его политипических кураторов, если курс доллара в обменниках перестанет колебаться, я готов забрать свои слова обратно», пообещал народный депутат.

Он напомнил о своем обещании отметить увольнение Гонтаревой праздничным фейерверком.

«Как я и обещал, партия «За життя» поздравляет всех с уходом Гонтаревой — и дает праздничный салют в честь дня освобождения Украины от этой хапуги уже в воскресенье вечером, в 21-30 на набережной Днепра. Точно также мы будем праздновать и уход с поста и.о. главы Минздрава Супрун, чего мы намерены добиваться путем акций протеста уже в ближайшее время», — резюмировал Вадим Рабинович.

Тэги:  рабинович, гонтарева
 
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