21.03.2018 13:06

Пул социологов назвал тройку лидеров на выборах в Раду: «Батьківщина», БПП, «За життя»

Политические силы, находящиеся сегодня у власти, стремительно теряют доверие украинцев, в то время как партии, не представленные или представленные в парламенте в меньшинстве, продолжают завоевывать симпатии сограждан.



// iap.org.ua

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного совместно экспертами Института анализа и прогнозирования, Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко. Данные опроса презентованы 20 марта 2018 года в Киевском пресс-клубе СЖ Украины.



Так, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили на следующей неделе, большинство избирателей отдали бы свои голоса за Всеукраинское объединение «Батькивщина» (12,9% респондентов). На втором месте оказалась бы партия «Блок Петра Порошенко “Солидарность”» (8,2%). На третьем месте – партия «За життя» (7%).



Четвертое место разделили бы «Оппозиционный блок» и партия «Гражданская позиция» с 6,9% голосов, пятое заняла бы «Радикальная партия Олега Ляшко» (6,3%). На шестом месте – партия «Объединение “Самопомощь”» (4,7% респондентов).







Что касается президентских выборов, то если бы они проходили на следующей неделе, голоса украинцев распределились бы следующим образом: на первом месте Юлия Тимошенко (13%), на втором – Петр Порошенко (8,6%), на третьем – Анатолий Гриценко и Вадим Рабинович (6,7%). Четвертое место занял бы Юрий Бойко (6,6%), пятое – Олег Ляшко (6,4%). Далее следуют Андрей Садовый (4,7%), Олег Тягнибок (3,7%) и Арсений Яценюк (0,6%). При этом 9,4% отдали бы свой голос за «другого кандидата».







Презентованное исследование проводилось с 6 по 18 марта 2018 года по всей территории Украины (за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей). Всего методом индивидуального интервью «с глазу на глаз» были опрошены 2015 человек. Статистическая погрешность – при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляет 1,34–2,24%.