Вадим Рабинович о Надежде Савченко: Не нужно создавать для себя икону

Сначала все сходят с ума от героя, а потом от него же и плачут. И не стоит делать из Надежды Савченко «икону».
Именно так выразился председатель политической партии «За життя» Вадим Рабинович относительно голосования за снятие депутатской неприкосновенности с Савченко в прямом эфире телеканала «NewsOne».
Надежда Савченко была единственной, кто мог спасти Украину. Об этом заявил председатель политической партии «За життя», народный депутат Украины Вадим Рабинович, в кулуарах Верховной Рады.
«Все плакали, вот здесь флешмоб был. Ездили под посольство, в Европу, чтобы спасти Надю. Знаете зачем? Надя единственная, кто могла спасти Украину. И она приехала к нам. Мы все видели ее, какая она пришла, помните, первый день в аэропорту, босиком, все за ней бегают, ручку жмут, Президент, герой Украины... Не надо было сходить с ума тогда», – заявил Вадим Рабинович.
А теперь, отмечает председатель политической партии «За життя», другая сторона медали. Большинство говорит, что Надежда Савченко – не такая. Но она, добавляет нардеп, такая, какая есть и не стоит делать из нее икону, как это делали в Верховной Раде, одевающие футболки с надписью «Непокоренный».
«Блин, ненормальные люди, ну понимаете. Сначала они сходят с ума, истерики устраивают здесь и полтора года не дают работать Раде. вспомните, каждое утро мы пели песню за Надю. Потом молебен был, там еще что-то. Пусть она начнет голодовку. Потому мы будем делать флешмоб. Мы с вами тоже начнем футболки носить, «она умирает» там «свободу Наде», да и ей не помешает. Поэтому все нормально. За Надю голосуют только отморозки. Они сначала орут, а потом... Нужна середина. Я центрист, у нас центристская партия. Не надо кидаться ни в одну сторону, ни в другую», – сказал Вадим Рабинович.
Политик отметил, что это нетерпимо и не понятно, когда два года длилась истерия в Раде по героизму Надежды Савченко, а теперь из нее делают антигероя и хотят снять с нее депутатскую неприкосновенность.
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