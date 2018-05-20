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20.05.2018  14:15   

Игорь Терехов и Кортни Фингар посадили дерево дружбы в парке Горького

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов вместе с главным редактором «Financial Times» Кортни Фингар в парке Горького, у озера, высадили молодое дерево – горную сосну как символ дружбы.


// Городской Дозор

Кортни Фингар поблагодарила город за насыщенную программу, а также выразила свои впечатления и о Харькове и о людях.

Кортни Фингар, главный редактор «Financial Times»:
«Харьков обычно имеет большой потенциал: как экономический, так и бизнес-потенциал. Меня очень поразила активность горожан, и это одно из главных впечатлений от Харькова. Меня также поразили активные люди, участвующие в массовых мероприятиях, таких как Велодень. Ну и конечно, ваш парк Горького. Мне никогда не приходилось высаживать деревья, но для меня это очень важно. Вашему городу и прекрасным людям хочу пожелать мира и процветания».

Первый вице-мэр Игорь Терехов, в свою очередь, отметил, что неделя была довольно насыщенной.

Состоялся туристический и экономический форумы, в которых приняли участие многие международные делегации, и все они отмечали высокий экономический потенциал города.

А завершилась неделя прекрасным праздником велолюбителей – Велоднем, который всех объединил. И после прохождения маршрута решили посетить парк, чтобы высадить символическое дерево.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:
«Сейчас мы высадили с Кортни Фингер дерево, дерево дружбы. И здорово, потому что в нашем любимом Парке Горького это дерево, я уверен, приживется, и оно будет означать, что мы имеем международный авторитет, будет означать, что мы мирный город, мы правильный город, мы умный город, который хочет дружить и дружит со всеми».

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Тэги:  дерево дружбы, парк горького, терехов, харьков
 
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