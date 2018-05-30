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30.05.2018  11:41   

Харьков открывает новые направления сотрудничества с китайским городом-побратимом

В этом году исполнится 25 лет партнерским отношениям между Харьковом и Тяньцзинь (Китайская Народная Республика).


// city.kharkov.ua

С 27 по 29 мая представители Харьковского городского совета провели рабочие встречи в городе-побратиме Тяньцзинь.

В рамках визита в Китай представители официальной делегации Харькова обсудили возможные направления двустороннего сотрудничества с представителями туристической администрации города Тяньцзинь, Университета иностранных языков Тяньцзиня и канцелярии международных дел муниципалитета города.

Были намечены планы по проведению совместных мероприятий, посвященных 25-летию побратимских отношений между городами, обсуждались возможности участия Харькова в круглом столе «Конференция городов-побратимов», которая каждые два года проводится в городе Тяньцзинь, а также презентация города Харькова на одной из самых масштабных международных туристических выставок Китая, проводимой в китайском городе-побратиме.

Как отметили в Департаменте международного сотрудничества, были достигнуты договоренности по расширению сотрудничества между городами-побратимами и открытию новых направлений, учитывая стремительное развитие обоих городов.

Напомним, что в ходе визита в Китай официальная делегация Харьковского городского совета 25-27 мая впервые приняла участие в Международной туристической выставке в городе Цзинань. Выставку проводят с 2001 года, и традиционно мероприятие собирает более 300 туристических компаний из 30 стран и регионов, а также более 30 тыс. посетителей.

Справка. Тяньцзинь - крупный портовый и промышленный город на северо-востоке Китая, один из четырех городов центрального подчинения Китайской Народной Республики. Население города - около 15 млн человек, площадь - более 11 тыс. кв. км. Партнерские отношения Харькова и Тяньцзиня были установлены в 1993 году.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сотрудничество, город-побратим, китай, харьков
 
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