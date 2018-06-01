Социальные работники Харькова поедут делиться опытом с коллегами из других городов

Представители социальной сферы Харькова со 2 по 7 июня посетят Чернигов, Ровно и Луцк для обмена опытом в реализации социальной политики.
В мероприятии примут участие представители Департамента труда и социальной политики, работники коммунальных учреждений социальной сферы города, ученые, а также лидеры общественных объединений - партнеров городского социального проекта «Единая социальная сеть».
Визит харьковской делегации в другие города страны проводится для обмена лучшим опытом реализации социальной политики, развития партнерских отношений между органами местного самоуправления и негосударственными организациями различных регионов Украины.
В ходе визита участники харьковской делегации встретятся со специалистами социальной сферы, работниками управлений труда и социальной защиты населения, представителями негосударственных организаций социальной направленности, посетят коммунальные социальные учреждения.
Отъезд делегации состоится 2 июня в 8:00 от здания Дома советов (ул. Сумская, 64).
Отметим, мероприятие реализуется в рамках социального проекта «Институт социальной политики» - «Слобожанщина, Полесье и Волынь - вместе: лучшие практики в социальной политике». Именно этот проект стал победителем ежегодного конкурса социальных проектов для общественных организаций социальной направленности, который проводит Департамент труда и социальной политики.
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