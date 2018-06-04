04.06.2018 17:07

Харьковское представительство Ассоциации городов-обладателей Приза Европы получило всеукраинский статус

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов стал председателем постоянного представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине.



// city.kharkov.ua

2 июня в городе Люблине (Польша) состоялась Генеральная Ассамблея Ассоциации городов-обладателей Приза Европы.



Во время мероприятия был принят ряд решений относительно Регионального представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в городе Харькове, в том числе о предоставлении ему первого в стране статуса Постоянного представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине. Его председателем стал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



Как отметил первый вице-мэр, постоянное представительство будет заниматься распространением европейских ценностей в Украине, развитием международного сотрудничества между городами и взаимопонимания между жителями Европы.



«Уверен, что мы оправдаем тот кредит доверия, который был дан Харькову на Генеральной Ассамблее. Теперь мы будем работать по всей Украине, представляя интересы членов Ассоциации. Среди наших задач - проводить образовательные и информационные мероприятия по распространению общеевропейских ценностей, продвигать идеи европейского единства и евроинтеграционных процессов, содействовать установлению контактов и сотрудничества между жителями, учреждениями и предприятиями европейских городов. Также предполагается участие в европейских программах и международных проектах по обмену опытом, развитию местной демократии и так далее. Уверен, работа Постоянного представительства Ассоциации в Украине станет еще одним шагом на пути к попаданию Харькова в топ-100 городов Европы», - отметил Игорь Терехов.



В ходе заседания также было принято рефшение, что следующая Генеральная ассамблея состоится 6-7 сентября 2019 года в городе Сегед (Венгрия), а заседание Президиума Ассоциации - 7 декабря 2018 года в городе Ченстохов (Польша).