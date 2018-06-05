05.06.2018 17:41

Геннадий Кернес встретился с послами Вышеградской группы

Чрезвычайные и полномочные послы Венгрии, Польши, Чехии и Словакии находятся в Харькове для подготовки конференции Вышеградской группы, которая пройдет в Харькове в августе 2018 года.



// city.kharkov.ua

5 июня Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с послами стран Вышеградской группы в Украине.



Юрай Сивачек (Словацкая Республика), Радек Матула (Чешская Республика), Ян Пекло (Республика Польша) и Эрно Кешкень (Венгерская Республика) находятся в Харькове с визитом, предусматривающим переговоры с лидерами местного самоуправления, общественными активистами, деловой элитой, представителями образования и культуры.

Субрегиональное объединение Вышеградская группа создана в конце XX века после отмены Варшавского договора как результат переформатирования восточноевропейских государств. Сближению четырех стран способствовало наличие общей стратегической цели — вступить в Европейский Союз, а после вступления правительства используют общие интересы для развития экономики и политического влияния в регионе.



По словам посла Чехии Радека Матулы, Вышеградская группа ориентируется на сотрудничество с Украиной прежде всего на уровне местного самоуправления. «Харьков лидирует в регионе, я третий раз в городе и вижу очевидный рост и еще больший потенциал», - отметил он.



Посол Венгрии, которая сейчас председательствует в Вышеградской группе, Эрно Кешкень рассказал об активной заинтересованности в образовательном обмене и сотрудничестве вузов наших стран. «Имея разногласия в оценке языкового законодательства в Украине, мы расцениваем его не как преграду, а как возможность диалога в общих интересах. По моей информации, прямо сегодня в Киеве идут соответствующие переговоры, чтобы этот вопрос решился для взаимной пользы», - сообщил Эрно Кешкень.

Дипломаты обсудили будущую конференцию Вышеградской группы с участием послов, мэров и других лидеров восточноевропейских стран и Украины. Конференция состоится в Харькове 23 августа. «Это большая честь и возможность для города, и я гарантирую вам наше активное участие и всю поддержку такому мероприятию», - сказал, подводя итого встречи, Геннадий Кернес.