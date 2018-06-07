07.06.2018 13:30

Облсовет просит у Кабмина финансирование на защиту лесополос

Уберечь бесхозные земли от незаконной вырубки деревьев можно лишь отдав их в пользование субъектам хозяйствования.



// Відродження

Об этом 7 июня во время сессии областного совета сообщил заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии «Відродження» в Харьковском облсовете Владимир Скоробагач.



Он отметил, что для передачи земель по инициативе фракции было подготовлено заявление депутатов облсовета к Кабинету Министров Украины и областным советам относительно выделения средств для инвентаризации лесополос. Это даст возможность определить их правовой статус и передать земли в постоянное пользование определенным субъектам хозяйствования.



По данным Госгеокадастра, так называемых бесхозных земель в Харьковской области около 78 тыс. га. Эти земли находятся вне зоны хозяйственной деятельности, там не проводятся хозяйственные мероприятия, не осуществляется их защита от незаконных рубок и пожаров.



«Однако, провести инвентаризацию полезащитных лесополос за территорией населенных пунктов, которые находятся в государственной собственности, за счет средств областного бюджета невозможно, их финансирование осуществляются за счет государственного бюджета. Поэтому мы просим выделить средства государства на эти нужды. Сегодняшнее обращение не просто призывает обратить внимание на несанкционированные рубки деревьев в Харьковском регионе. В обращении указаны четкие и реальные шаги, которые, мы надеемся, помогут остановить бесконтрольную вырубку деревьев в Харьковской области», – отметил заместитель председателя облсовета.



Обращение к Кабинету Министров было принято депутатским корпусом, его поддержали 98 депутатов.



Напомним, что по инициативе фракции уже многое было сделано в направлении борьбы с незаконной вырубкой леса. Были созданы областная и районные рабочие группы и горячие телефонные линии, куда можно сообщить о случаях незаконных вырубок леса, были приняты обращения по ужесточению наказания за вырубку леса, о проведении инвентаризации. Одним из результатов работы депутатской рабочей группы стала разработка Программы по проведению инвентаризации земель в Харьковской области, которая была направлена в областную государственную администрацию.