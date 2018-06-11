11.06.2018 10:56

Виталий Хомутынник возглавил рейтинг ответственности депутатов Харьковщины

Самый ответственный мажоритарщик области – Виталий Хомутынник. Дмитрий Добкин и Дмитрий Шенцев еще не выполнили ни одного своего обещания.



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Аналитики издания «Слово и Дело» составили рейтинг ответственности депутатов-мажоритарщиков Харьковской области во время их пребывания в составе Верховной Рады VIII созыва.



В области всего 14 мажоритарщиков, самый ответственный из них – Виталий Хомутынник. Он выполнил 40% своих обещаний (6 из 15), а провалил лишь три. Последнее, что обещал Хомутынник, – партия «Відродження» будет участвовать в ближайших президентских и парламентских выборах. 20 апреля он заявил, что в ближайшие шесть месяцев партия проведет открытые праймериз. Кроме того, по результатам социологических опросов будет определено, кто будет кандидатом в президенты от «Відродження».



39% (7 из 18) своих обещаний выполнил Владимир Мисик. Еще три он провалил и восемь остаются в процессе. Все обещания депутата были зафиксированы в его предвыборной программе. Есть шанс, что до конца каденции Мисик внедрит в своем округе программу «Школьная безопасность», в рамках которой в каждой школе будут установлены системы видеонаблюдения. Пока комплекты из пяти видеокамер, регистратора с жестким диском и монитором установлены в 10 школах, лицее и гимназии. Также еще в одной школе установлена аналогичная система с 7 камерами. Процесс внедрения программы еще идет.



Виктор Остапчук занимает третье место в рейтинге ответственных мажоритарщиков области. На его счету 21 обещание: 8 он выполнил, 4 – провалил, еще 9 – осталось выполнить. Немного отстает от него Александр Кирш, который выполнил 13 обещаний из 35, 11 провалил, а еще 13 – в процессе выполнения. В конце 2016 года Кирш заявлял, что будет голосовать против повышения зарплат народных депутатов. Однако нардеп позже свою позицию изменил и поддержал постановление, согласно которому члены парламентских комитетов будут получать оклад в размере около 16 тысяч гривен, а вместе с надбавками – около 30 тысяч (для глав комитетов и руководства Рады начисления будут больше). Таким образом, он свое обещание провалил.



33% своих обещаний выполнил Валерий Писаренко. В середине апреля он пообещал, что «Відродження» зарегистрирует альтернативный правительственному законопроект об усилении ответственности за подкуп избирателей. По словам депутата, группа поддерживает инициативу Кабмина, однако ответственность должна быть более жесткой.



Далее в рейтинге ответственности – Анатолий Денисенко (28%) и Евгений Мураев (26%). Мураев, против которого Генеральная прокуратура возбудила уголовное производство, еще в сентября прошлого года обещал начать сбор подписей в регионах в поддержку инициативы о принятии закона об импичменте президента, но до сих пор так и не начал.



Александр Биловол дал за время своей каденции 11 обещаний, выполнил лишь два, одно – провалил, 8 остаются у него в процессе. Все его обещания зафиксированы в предвыборной программе. Не торопится выполнять свои обещания Владимир Кацуба: он дал их десять и все, кроме одного, еще в процессе. Единственное его выполненное обещание – программное. Он заявлял, что сделает все для пересмотра пенсионной реформы. В прошлом году Кацуба поддержал законопроект, согласно которому пенсии пересчитают 10 миллионам пенсионеров, кроме того, выплаты повысят.



Анатолий Гиршфельд и Дмитрий Святаш выполнили 7% и 4% своих обещаний соответственно. Гиршфельд несколько дней назад пообещал в этом году установить баскетбольную и тренажерную площадки и благоустроить футбольное поле в городе Пивденное (Харьковская область).



Дмитрий Добкин и Дмитрий Шенцев еще не выполнили ни одного своего обещания.