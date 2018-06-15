15.06.2018 15:51

В Нюрнберге пройдут масштабные Дни Харькова

Проведение Дней Харькова в Нюрнберге запланировано на 4-7 октября 2018 года.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщили на встрече первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова с Генеральным консулом Федеративной Республики Германия в Донецке (офис в Днепре) Вольфгангом Мессингером.



Как отметил Игорь Терехов, Харьков и Нюрнберг связывает 27-летняя история отношений.



«Это один из самых надежных наших городов-партнеров. На Днях Харькова в Нюрнберге впервые будет представлена большая делегация. Планируется несколько тематических блоков. Прежде всего будет уделено большое внимание развитию экономических отношений, рассматривается вопрос об открытии нашего торгово-экономического представительства. Будет знакомство с проектами в сфере энергосбережения, в частности, немецких учебных заведений. Предусматривается широкая культурная программа с харьковскими вокальными коллективами, художниками, скульпторами. То есть Харьков не только покажет себя с лучшей стороны, но и узнает много нового и полезного», – подчеркнул Игорь Терехов.



Он напомнил, что недавно прошла встреча с руководством отделения Немецкого государственного банка развития «KfW» в Восточной Европе, на которой шла речь о выделении 52 млн евро кредитных средств и дополнительно 3 млн евро в виде гранта на реконструкцию действующих насосных станций, а также 60 школ и детсадов с применением энергоэффективных технологий.



В свою очередь Вольфганг Мессингер сообщил, что именно эффективное сотрудничество Харькова с Нюрнбергом послужило своеобразным импульсом к решению банка «KfW» начать совместные проекты с Харьковом в данных направлениях.



«Отношения между нами – самые тесные и активные среди всех городов Украины и Германии. Все, что мы наработали и чем занимаемся, будет показано в одном месте, в одно время, и это будет еще одним доказательством нашего сотрудничества и дружбы. Харьковчане смогут узнать больше о Нюрнберге, а жители нашего города познакомятся с Харьковом еще ближе. Очень важно, что во время запланированных мероприятий мы будем решать конкретные задачи, которые помогут нам принести друг другу пользу», – отметил Вольфганг Мессингер.