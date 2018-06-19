19.06.2018 17:21

Владимир Скоробагач: Необходимо обязать газодобывающие компании регистрироваться по месту своей деятельности для уплаты налогов именно в эти бюджеты

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности с участием заместителя председателя Харьковского областного совета Владимира Скоробагача сегодня состоялся круглый стол «Ключевые приоритеты реформы добывающего сектора».



// oblrada.kharkov.ua

К обсуждению различных аспектов темы присоединились депутаты профильных комитетов Верховной Рады, представители министерств, Государственной службы геологии и недр, ОАО «Укргаздобыча», неправительственных организаций.



Владимир Скоробагач в своем выступлении рассказал о первом опыте добывающих регионов в децентрализации ренты.



«Финансовая децентрализация дала рост местного бюджета Харьковской области почти в 3 раза, что положительно сказывается на развитии региона. В то же время, отдавая часть налогов на места, государство переложило ряд обязательств и статей расходов на регионы, увеличив расходы бюджета в ряде принципиальных сфер. Таких как здравоохранение, образование, социальная сфера. А с увеличением заработной платы и стоимости энергоносителей, расходы местных бюджетов становятся иногда непосильным.



Конечно, закон, предусматривающий получение 5% ренты от добычи газа, дал регионам, где добывается газ, больше финансовых возможностей. По прогнозам, в этом году Харьковская область должна получить за добычу газа, нефти и газового конденсата – около 700 млн грн. По состоянию на 1 июня 2018 бюджеты всех уровней региона уже получили 270 млн грн», – информирует представителей центральных органов власти заместитель председателя Харьковского облсовета.



Однако, по его словам, есть некоторые нюансы. Эти средства направляются в общий фонд, что затрудняет процесс их отслеживания и контроль за их освоением, ведь именно громады, на территории которых и происходит добыча, нуждаются в развитии – в ремонте больниц, школ, в строительстве новых дорог, которые разрушаются тяжелой техникой добывающей компании. И именно в ЭТИХ громадах проживают семьи сотрудников газодобывающих компаний.



«Поэтому мы считаем, – отмечает Владимир Скоробагач, – что рента должна направляться в специальный фонд бюджета, который мы называем фонд регионального развития. Это даст возможность развиваться громадам, так как это и предполагалось в первоначальной редакции законопроекта. Кроме того, часть ренты и социальные инвестиции от газодобывающих компаний получают громады, на территории которых непосредственно производится добыча ископаемых. А чаще всего, соседние поселки, которыми продвигается тяжелая техника предприятий, не получают никаких дивидендов, официально находясь вне зоны деятельности компаний. Поэтому мы считаем, что областная власть должна сама иметь возможность распределять средства, ведь мы лучше знаем потребности и проблемы наших территорий».



Отдельно Владимир Скоробагач акцентировал на необходимости обязать газодобывающие компании регистрироваться по месту своей деятельности, чтобы налоги платились в местные бюджеты.



Свои тезисы и предложения заместитель председателя Харьковского областного совета подкрепил статистической информацией: «регион в газовой сфере для нашей страны является стратегическим. Потому что здесь добывается 41% украинского газа. 92% от общего объема – это деятельность публичного акционерного общества «Укргаздобыча».



Энергонезависимость страны и социально-экономическое развитие регионов, как и благополучие и здоровье граждан является нашей общей задачей. Уверен, при конструктивном диалоге, мы ее реализуем, резюмировал Владимир Скоробагач.