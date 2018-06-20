20.06.2018 15:28

Евгений Мураев призвал поддержать Харьков

Тех, кто отправляет в Харьковский городской совет «активистов» и заставляет полицию давить на городскую власть, блокируя работу коммунальных предприятий, мало интересует мнение харьковчан.



// city.kharkov.ua

Об этом на своей странице в «Facebook» заявил народный депутат Украины Евгений Мураев.



По его словам, сегодня Харьков находится в стабильной тройке самых комфортных и чистых городов в Украине. «Здесь празднуют День Победы и не согласны на «аграрное будущее». Харьков всегда был научным и технологическим центром страны, здесь бесполезно рассказывать, что заграница нам поможет. У нас умеют и хотят работать сами», - сказал Евгений Мураев.



Он отметил, что произошедший сегодня в мэрии инцидент с погромом, а также предшествовавшие ему обыски правоохранительными органами на коммунальных предприятиях города призваны дестабилизировать работу местной власти.



«Тех, кто отправляет в горсовет «активистов» и заставляет правоохранительные органы давить на городскую власть, блокируя работу коммунальных предприятий, мало интересует мнение харьковчан. Им нужно подмять Харьков под себя», - подчеркнул нардеп.



В своем заявлении Евгений Мураев призвал всех поддержать харьковского мэра, за которого отдали голоса 65% горожан.



«Это не узкая поддержка одного города и одного человека. Мы защищаем право решать свою жизнь, самим определять, что нам выгодно и полезно - в своем городе, в своей области. Право жить, чтобы нас никто не ломал через колено. Смешно, но одновременно мы защищаем и ту самую децентрализацию, о которой лепечет правительство. Но которой фактически нет. Если бы была, то муниципальная полиция, которая не подчиняется телефонным звонкам из Киева, защитила бы город. И СБУ, задача которой - национальная безопасность, не занимались бы вопросами работы канализации и вывоза мусора в областном центре», - отметил Евгений Мураев.



Он также добавил, что городская власть должна отчитываться только перед своими избирателями, но никак не перед киевскими чиновниками.