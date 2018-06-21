21.06.2018 19:05

Нардепы из «Відродження» требуют от Генпрокуратуры, МВД и СБУ дать оценку произошедшему в Харькове

Члены депутатской группы «Партия «Відродження» в Верховной Раде направили письма в адрес Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, председателя СБУ Василия Грицака и министра внутренних дел Арсена Авакова с требованием дать оценку событиям, произошедшим в Харькове 20 июня.



// city.kharkov.ua

«В работу Харьковского городского совета, а также коммунальных предприятий города в течение длительного времени осуществляется вмешательство со стороны работников областной прокуратуры и Службы безопасности Украины. Должностные лица указанных выше органов по различным основаниям приходят в помещения городского совета, а также на все без исключения коммунальные предприятия, изымают необходимую для эффективной работы горсовета и предприятий документацию, вызывают руководителей на многочасовые допросы. В результате такого вмешательства происходят нарушения в нормальной работе городского совета и его коммунальных предприятий», - говорится в обращениях.



«20 июня неизвестные лица пытались сорвать заседание Харьковского городского совета. Несколько десятков агрессивно настроенных людей спортивного телосложения ворвались в помещение городского совета, разбили стекло, уничтожили портреты городских голов прошлых лет, устроили драку, в ходе которой применили газ, а затем подожгли дымовые шашки. Несмотря на явное нарушение закона и опасное для окружающих поведение неизвестных лиц, работники Национальной полиции, прибывшие на место происшествия, не приняли в пределах своей компетенции и предусмотренных законом обязанностей меры для скорейшего восстановления правопорядка», - подчеркнули народные депутаты.



Учитывая эти факты, члены депутатской группы «Партия «Відродження» потребовали принять меры для проверки законности действий работников прокуратуры Харьковской области и областного управления СБУ во время проведения ими обысков и изъятия документов в Харьковском городском совете и на его коммунальных предприятиях. Кроме того, депутаты попросили осуществить проверку возможной причастности работников территориального управления СБУ в Харьковской области к организации событий, произошедших 20 июня в помещении Харьковского городского совета, а также законности и профессионализма действий работников Национальной полиции, прибывших на место происшествия.



С текстами обращений в Генпрокуратуру, СБУ и МВД можно ознакомиться по ссылкам.