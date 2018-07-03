03.07.2018 19:01

Харьковчане приняли участие в конференции в Астане

Международная конференция «GlobalSilkRoad-2018» состоялась 2-3 июля в Астане - в дни празднования 20-летия столицы Казахстана.



// city.kharkov.ua

В ее работе приняли участие лидеры мирового бизнеса, финансовых институтов, государственные и научные деятели, представители неправительственных и международных организаций, СМИ из более 60 стран, в том числе находящихся вдоль Великого Шелкового пути.



В рамках конференции прошел ряд мероприятий, посвященных развитию бизнеса и инноваций. Одним из главных событий стал форум мэров городов, в рамках которого подробно рассматривались цели и задачи, стоящие перед странами, а также новые возможности для бизнеса, открывающиеся в современном мире.



Во время презентации Харькова участники круглого стола ознакомились с информацией о городе, его международной деятельностью и туристическим потенциалом.



Харьковчане установили новые контакты как с представителями городов-партнеров Харькова, так и с новыми потенциальными партнерами.



Делегация передала официальное приглашение от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса мэру Астаны Асету Исекешеву принять участие в праздновании Дня города Харькова в августе 2018 года.