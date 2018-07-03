Харьковчане приняли участие в конференции в Астане

Международная конференция «GlobalSilkRoad-2018» состоялась 2-3 июля в Астане - в дни празднования 20-летия столицы Казахстана.
В ее работе приняли участие лидеры мирового бизнеса, финансовых институтов, государственные и научные деятели, представители неправительственных и международных организаций, СМИ из более 60 стран, в том числе находящихся вдоль Великого Шелкового пути.
В рамках конференции прошел ряд мероприятий, посвященных развитию бизнеса и инноваций. Одним из главных событий стал форум мэров городов, в рамках которого подробно рассматривались цели и задачи, стоящие перед странами, а также новые возможности для бизнеса, открывающиеся в современном мире.
Во время презентации Харькова участники круглого стола ознакомились с информацией о городе, его международной деятельностью и туристическим потенциалом.
Харьковчане установили новые контакты как с представителями городов-партнеров Харькова, так и с новыми потенциальными партнерами.
Делегация передала официальное приглашение от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса мэру Астаны Асету Исекешеву принять участие в праздновании Дня города Харькова в августе 2018 года.
Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение способно перерасти в глубокое чувство.
Практически весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
влажн.:
давл.:
ветер: