30.07.2018 14:01

Около 25 тысяч харьковчан прошли Крестным ходом в Киеве

В Великом Крестном ходе и праздничных мероприятиях в Киеве, приуроченных к 1030-й годовщине Крещения Руси-Украины, 27 июля приняли участие около 250 тысяч людей со всей Украины.



// opposition.kharkov.ua

Десятую часть участников составили паломники из Харьковской области. Более тысячи из них приехали на автобусах, предоставленных Благотворительным фондом Дмитрия Шенцева.



«Наша поездка прошла идеально. Мы с комфортом добрались до Киева. К счастью, нам никто не мешал на дорогах, как это было в других областях. Например, в Полтавской области в одном из автобусов с прихожанами разбили стекло, в Запорожье пьяные молодые люди просто перекрывали дорогу, а в некоторых областях перевозчики в последний момент срывали все договоренности и отказывались везти людей в Киев», - рассказал организатор поездки, руководитель семейного отдела Харьковской епархии, протоирей Сергий Белянов.



По его словам, в 2018 году в Великом Крестном ходе приняло участие еще больше людей, чем в предыдущие годы. Колонна прихожан и священнослужителей заполонила почти всю улицу Грушевского и Европейскую площадь, при этом часть паломников во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всей Украины Онуфрием уже была на подходе к Киево-Печерской Лавре, а тысячи людей еще даже не вышли с Владимирской горки.



«В этом году количество людей увеличилось «благодаря» усилиям власти, которая хочет показать, что в Украине главенствует только одна церковь. Но мы не гонимся за цифровыми показателями, не собираемся ни с кем соревноваться, а только хотим показать, что наша вера для нас очень важна и мы не дадим ее в обиду. Все молитвы, напевы, которые сопровождали Крестный ход, исполнены божественным смыслом. Их читали и пели люди из разных уголков Украины, на разных языках, которые сплотились в едином порыве. Ответом на это были улыбки и радость на лицах прохожих и людей, которые ехали в транспорте. Это единение как нельзя лучше демонстрирует, какая вера и какая церковь действительно является главенствующей в сердцах и душах большинства украинцев», - подчеркнул Сергий Белянов.



Протоирей также выразил благодарность руководителю РОПП «Оппозиционный блок» в Харьковской области, народному депутату Дмитрию Шенцеву за помощь в организации поездки. «Благодаря этому в Киев смогли поехать прихожане, которые очень хотели принять участие в Крестном ходе, но самостоятельно добраться до столицы не могли», - отметил Сергий Белянов.



По словам Дмитрия Шенцева, несмотря на пропагандистскую работу, которая велась по указанию действующей власти, несмотря на все сложности, которые создавали участникам Крестного хода на их пути в Киев, верующие со всех регионов Украины собрались в столице, чтобы засвидетельствовать свою поддержку канонической украинской православной церкви и порадоваться большому празднику – 1030-й годовщине Крещения Киевской Руси-Украины.



«Годовщина Крещения Киевской Руси отмечается в День памяти равноапостольного великого князя Владимира. Согласно записям летописцев, до принятия христианства Владимир был жестоким человеком, наделенным разными пороками, но затем кардинально изменился. Он стал творить множество добрых дел, отличался исключительным милосердием, разрешал нищим приходить на княжеский двор и брать еду и питье, а для больных или немощных велел развозить пропитание по городу. День Крещения Руси – это напоминание и повод задуматься о том, что можно измениться самому и изменить события, на которые ты можешь повлиять. Для сегодняшней Украины, раздираемой военным конфликтом на Донбассе, это крайне актуально», - подчеркнул Дмитрий Шенцев.



Народный депутат пожелал украинцам верить в Бога, верить в себя, не сдаваться перед лицом проблем и сложностей. «Любите и уважайте друг друга, заботьтесь о ближнем и творите добро! Я верю, что с помощью Господа в Украину скоро вернется мир», - отметил Дмитрий Шенцев.