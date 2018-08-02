02.08.2018 14:29

Немецкие благотворители оказывают помощь харьковчанам

Городской совет продолжает сотрудничество с немецкими благотворителями: с 1 по 5 августа с официальным визитом в нашем городе находится делегация немецкой организации «Фонд рабочей благотворительности».



// city.kharkov.ua

В состав делегации вошли пять человек во главе с председателем организации, вице-президентом Союза регионов Баварии Фрицом Кербером. Цель визита – встреча с заместителем городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланой Горбуновой-Рубан, посещение социальных и лечебных учреждений, общественных организаций. В планах городской власти и немецкой стороны - продолжить реализацию совместных социальных проектов.



Сегодня, 2 августа, Фриц Кербер передал материальную помощь в размере 30 евро 150 харьковчанам, которые оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в помощи в связи с тяжелыми болезнями (онкологическими, гепатитом С, фенилкетонурией) или инвалидностью.



Отметим, что представители «Фонда рабочей благотворительности» также посетят Харьковскую городскую детскую больницу №16, Городской центр комплексной реабилитации для людей с инвалидностью «Промінь», территориальный центр социального обслуживания Московского района, общественную организацию инвалидов и т. д.



Напомним, что при содействии «Фонда рабочей благотворительности» и лично Фрица Кербера для харьковских медицинских и социальных учреждений с 1992 года доставляют гуманитарную помощь (больничные кровати, медицинское оборудование, приборы, белье, медикаменты, одежду, обувь и пр.). Кроме того, предоставляется денежная помощь учреждениям, организациям и малообеспеченным жителям города.