Немецкие благотворители оказывают помощь харьковчанам

Городской совет продолжает сотрудничество с немецкими благотворителями: с 1 по 5 августа с официальным визитом в нашем городе находится делегация немецкой организации «Фонд рабочей благотворительности».
В состав делегации вошли пять человек во главе с председателем организации, вице-президентом Союза регионов Баварии Фрицом Кербером. Цель визита – встреча с заместителем городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланой Горбуновой-Рубан, посещение социальных и лечебных учреждений, общественных организаций. В планах городской власти и немецкой стороны - продолжить реализацию совместных социальных проектов.
Сегодня, 2 августа, Фриц Кербер передал материальную помощь в размере 30 евро 150 харьковчанам, которые оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в помощи в связи с тяжелыми болезнями (онкологическими, гепатитом С, фенилкетонурией) или инвалидностью.
Отметим, что представители «Фонда рабочей благотворительности» также посетят Харьковскую городскую детскую больницу №16, Городской центр комплексной реабилитации для людей с инвалидностью «Промінь», территориальный центр социального обслуживания Московского района, общественную организацию инвалидов и т. д.
Напомним, что при содействии «Фонда рабочей благотворительности» и лично Фрица Кербера для харьковских медицинских и социальных учреждений с 1992 года доставляют гуманитарную помощь (больничные кровати, медицинское оборудование, приборы, белье, медикаменты, одежду, обувь и пр.). Кроме того, предоставляется денежная помощь учреждениям, организациям и малообеспеченным жителям города.
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