10.08.2018 14:56

Осенью в Харькове откроют Почетное консульство Грузии

Почетное консульство Республики Грузия планируют официально открыть к концу сентября в Харькове. Точная дата будет известна позднее.



LB.ua

Консульство будет располагаться на проспекте Гагарина, 98, сообщила Александра Чихладзе, которая назначена почетным консулом.



«В ближайшее время состоится торжественное открытие почетного консульства, и харьковчане, а также гости города смогут обратиться в это учреждение со всеми волнующими вопросами и получить квалифицированную помощь», - отметила почетный консул.



Отметим, Министерство иностранных дел Грузии уже вручило Александре Чихладзе консульскую экзекватуру.