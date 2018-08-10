Осенью в Харькове откроют Почетное консульство Грузии

Почетное консульство Республики Грузия планируют официально открыть к концу сентября в Харькове. Точная дата будет известна позднее.
Консульство будет располагаться на проспекте Гагарина, 98, сообщила Александра Чихладзе, которая назначена почетным консулом.
«В ближайшее время состоится торжественное открытие почетного консульства, и харьковчане, а также гости города смогут обратиться в это учреждение со всеми волнующими вопросами и получить квалифицированную помощь», - отметила почетный консул.
Отметим, Министерство иностранных дел Грузии уже вручило Александре Чихладзе консульскую экзекватуру.
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В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
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