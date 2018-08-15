15.08.2018 17:01

Вадим Рабинович о решении суда по делу Кернеса: Справедливость восторжествовала

Народный депутат Украины Вадим Рабинович поздравил своего друга – мэра Харькова Геннадия Кернеса – с тем, что суд поставил точку в многолетнем деле, которое власть вела в отношении Кернеса.



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Об этом лидер политической партии "За життя" заявил в эфире авторской программы на телеканале «112-Украина».



«После многолетнего издевательства суд вынес решение в пользу мэра Харькова Геннадия Кернеса, моего большого друга, мужественного человека, который с инвалидной коляски управляя городом, делает больше чем остальные. Он великой силы человек, великого мужества. Я горжусь, что могу назвать его своим другом и хочу сказать, что это все справедливо» – сказал Вадим Рабинович.



«Харьковчане тебе возвращают своей любовью ту силу, ту энергию, которую ты им даешь. Я думаю, ты живешь городом сегодня. А город любит тебя», – обратился к мэру Харькова политик.



Рабинович пообещал, что он лично и его политическая сила продолжат следить за этим делом и поддерживать мэра Харькова в этой нелегкой борьбе.