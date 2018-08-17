17.08.2018 17:28

На День города в Харьков приедут представители 15 стран мира

Ряд мероприятий с участием представителей муниципалитетов из различных стран пройдет в Харькове на следующей неделе по случаю Дня города и Дня независимости Украины.



// city.kharkov.ua

Как сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская, в эти праздничные дни Харьков посетит 21 делегация из 15 стран мира – Китая, Кипра, Грузии, Германии, Венгрии, Израиля, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Кореи, Турции и США. По словам Юлии Згурской, с каждым годом география стран-участниц расширяется. Впервые в этом году приедут представители муниципалитетов городов Сегед (Венгрия), Генуи (Италия) и Астаны (Казахстан).

22 августа в Харькове пройдет III Международная ассамблея городов-партнеров Харькова, которая будет состоять из трех секций. Первая будет посвящена реализации совместных проектов и обмену практиками в сфере международного сотрудничества. В частности, городская власть планирует привлечь специалистов из Астаны для создания конвеншн-бюро. Это организация, которая занимается привлечением мероприятий в город: владеет информацией о возможностях для их проведения (инфраструктура, конференц-залы, трансфер, переводчики и т.д.), предлагает свои услуги по их организации, развивает деловой туризм.

На второй секции участники обсудят работу Вышеградской четверки, а третью посвятят Ассоциации городов-обладателей Приза Европы.

«Харьков остается президентствующим городом ассоциации. И мы обсудим с городами, которые являются членами ассоциации, - Альтьотингом (Германия), Сегедом (Венгрия) и другими муниципалитетами, в каком формате продолжать сотрудничество», - отметила Юлия Згурская.



Результатом проведения Международной ассамблеи городов-партнеров должен стать конкретный план работы по развитию международной деятельности.

«Уже не первый раз наш город выступает своеобразной платформой для обмена опытом между городами, и не единожды представители муниципалитетов из разных стран знакомились у нас здесь и становились партнерами между собой», - отметила Юлия Згурская.

Отметим, что также представители иностранных делегаций примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города и Дню независимости Украины, встретятся с городским головой Геннадием Кернесом, посетят Региональный центр услуг и Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.