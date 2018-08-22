22.08.2018 17:01

Харьков выходит на новый уровень международного сотрудничества

III Международная ассамблея городов-партнеров Харькова проходит 22 августа в «Premier Palace Hotel Kharkiv».



// city.kharkov.ua

В ассамблее принимают участие около 15 делегаций, в частности – из Словакии, Германии, Грузии, Италии, Израиля, Казахстана, Венгрии, Польши, Турции, США. Как сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская, участники обсудят перспективы сотрудничества с Вышеградской четверкой и работу Ассоциации городов-обладателей Приза Европы.

Харьков станет первым городом, где будет открыто официальное постоянное представительство ассоциации. Как сообщил мэр города Альтьотинг (Германия) Герберт Хофауер, на Генассамблее Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Люблине город Харьков получил единогласное одобрение своей инициативы.

«Благодаря Харькову как председательствующему городу в ассоциации, у нас теперь есть свой обновленный Устав, Положение о работе ассоциации. Мы теперь будем пытаться привлекать для общих проектов европейские средства. Впервые в истории будет открыто официальное представительство ассоциации, до Харькова никто из председательствующих городов не пытался этого сделать. Это серьезный успех Харькова как города, который берет на себя определенные обязательства перед европейским сообществом», - сказал Герберт Хофауер.

Также сегодня участники ассамблеи обменяются полезными практиками, применяемыми в разных сферах жизни.



Например, ассоциация даст новый толчок сотрудничеству по развитию доступной среды. Как рассказали глава общественной организации «Партнерство городов-побратимов Цинциннати-Харьков» Боб Херинг и его заместитель Сьюзан Нимен, в Харьков для обмена опытом приехала специалист из США, которая покажет, что можно делать в сфере инклюзии, узнает, что Харьков уже предпринимает в этой сфере и вместе с харьковскими коллегами они определят дальнейшие пути сотрудничества. Для того, чтобы дать практические советы и больше узнать о системе инклюзивного образования в Украине, представители делегации из США посетят школы, адаптированные для детей с ограниченными возможностями, и центр для детей с аутизмом.

«Уже почти 30 лет наши города - побратимы, мы планируем вместе работу и ищем новые проекты, где мы могли бы сотрудничать. За такие долгие годы у нас в Харькове уже появилось много друзей, и когда мы приезжаем, пытаемся найти возможность встретиться и еще больше сплотить нашу дружбу», - сказала Сьюзан Нимен.

Как сообщила Юлия Згурская, также сегодня будет подписано соглашение о развитии сотрудничества в сфере туризма с городом Астана (Казахстан). Документ предусматривает обучение персонала в сфере туризма, обмен студентами, специалистами, проведение совместных мероприятий, размещение социальной рекламы.

Также планируется, что специалисты из Астаны помогут создать в Харькове конвеншн-бюро. Это такая организация, развивающая деловой туризм: владеет информацией о возможностях для проведения различных мероприятий (инфраструктура, конференц-залы, трансфер, переводчики и т.д.), предлагает свои услуги по их организации и т.д.



И это только часть работы. Юлия Згурская подчеркнула, что в целом города намерены составить конкретный план работы по развитию международной деятельности и перенять лучший опыт друг друга.



Отметим, что всего в Харьков приедет 21 делегация из 15 стран мира - Китая, Кипра, Грузии, Германии, Венгрии, Израиля, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Кореи, Турции и США. Иностранные гости ознакомятся с работой Регионального центра услуг, посетят Центральный парк культуры и отдыха имени Горького и примут участие в ряде мероприятий по случаю Дня города и Дня независимости Украины.