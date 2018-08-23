23.08.2018 17:05

21 делегация из городов-партнеров приехала поздравить Харьков с Днем города

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 23 августа провел торжественный прием по случаю Дня города и 75-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков во Второй мировой войне.



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие народные депутаты Украины, руководители иностранных представительств, мэры украинских городов. Также поздравить Харьков и Геннадия Кернеса с Днем города приехала 21 делегация из 15 стран: Китая, Кипра, Грузии, Германии, Венгрии, Израиля, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Кореи, Турции и США.



Геннадий Кернес поздравил всех гостей с днем освобождения Харькова и напомнил, что оккупация города длилась 641 день. За это время было убито 200 тыс. харьковчан, 300 тыс. солдат, боровшихся за освобождение Харькова, погибли, а сам город был полностью разрушен.



«Победу Харькову принесли наши отцы и деды, большинства которых уже нет с нами, и главное - что мы сегодня живем с вами под мирным небом. Я хочу сказать всем вам спасибо за наши партнерские отношения и совместные результаты работы. Для нас очень важно выстраивать отношения с зарубежными и украинскими партнерами, потому что мы хотим развивать Харьков и его достижения и получать советы от наших коллег. Я также хочу всех поздравить с тем, что, приезжая сегодня в Харьков, вы приезжаете в безопасный, современный европейский город. Я верю в то, что вам наш город понравится и вы еще не раз к нам приедете», - сказал городской голова.



С Днем города Харьков поздравили представители Ассоциации городов Украины. Так, исполнительный директор ассоциации Александр Слобожан зачитал поздравление от председателя АГУ, мэра Киева Виталия Кличко.



«У Харькова богатая история, ваш город чтит прошлое, строится и развивается. Харьков – это мощный научно-технический, промышленный, интеллектуальный и культурный центр, известный далеко за пределами государства. Городская власть совместно с громадой успешно работает над внедрением современных практик муниципального управления и преобразований на благо харьковчан», - говорится в поздравлении Виталия Кличко.



От себя Александр Слободян добавил: «Все помнят, что Харьков – это первая столица, где сегодня внедряются новшества, на которые равняется вся Украина».



Также приехал поздравить харьковчан мэр Чернигова Владислав Атрошенко, для которого Харьков - родной город, он здесь жил и учился.



«Я поздравляю всех харьковчан с этим праздником и хочу пожелать Харькову дальнейшего развития. Я уважаю жизненный путь и те дела, которые продемонстрировал мэр Геннадий Кернес. Во многих направлениях, в том числе внедрении новых технологий, я считаю Харьков первым городом в Украине. Я хочу дружить с Харьковом и перенимать лучшие практики вашего города», - сказал Владислав Атрошенко.



Представители зарубежных городов-партнеров Харькова отметили, что горды сотрудничеством с таким успешным городом, как Харьков. Кроме того, мэр города Альтьоттинг (Германия) Герберт Хофауер поблагодарил Геннадия Кернеса за успешную работу на посту председателя Ассоциации городов- обладателей Приза Европы. Напомним, в июне 2017 года мэра Харькова избрали главой ассоциации на повторный срок.



«Мы восхищены экономическим развитием и культурным потенциалом Харькова и считаем его одним из первых городов Украины. Еще я бы хотел поблагодарить Харьков и Геннадия Кернеса от себя лично и от имени Ассоциации городов- обладателей Приза Европы за ту огромную работу, которая велась и продолжает выполняться Харьковом и мэром на посту президента ассоциации. Мы очень ценим вашу работу и надеемся, что она будет продолжаться так же успешно», - сказал Герберт Хофауер.



После официальной части праздника Геннадий Кернес предложил коллегам и иностранным гостям поднять бокал за победу Харькова и 75-ю годовщину освобождения города от нацистских захватчиков.



