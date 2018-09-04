04.09.2018 08:41

Харьков принял участие в форуме городов в Венеции

Город Харьков принял участие в III Международном форуме «Тысячи городов, миллионы граждан: видение нашего будущего», который проходил 2-3 сентября в Венеции (Италия).



// city.kharkov.ua

Инициатива проведения форума принадлежит мэру города Луиджи Брюньяро. Его целью было знакомство и установление контактов между муниципалитетами, обмен информацией о стратегиях и решениях общих проблем.

Представители городов освещали различные темы, иллюстрировали лучшие практики и отмечали позитивные аспекты и недостатки в своих городах. Особое внимание, как правило, уделялось городской безопасности, мобильности, обращению с отходами и жильем.



Дискуссия форума была сосредоточена на теме «Мегаполис мобильности: территория, идентичность и развитие», которая предполагает обмен лучшими практиками, проектами и работу над более стабильной, технологически развитой, эффективной и безопасной мобильностью граждан.



На форуме Харькова презентовал лучшие тематические практики города.