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04.10.2018  13:54   

Владимир Скоробагач: Поддержка образования – ключевой и важнейший вопрос развития региона

Заместитель председателя областного совета, руководитель фракции «Вiдродження» в облсовете Владимир Скоробагач поздравил с наступающим праздником учителей Киевского района.


//dozor.kharkov.ua

Мероприятие, посвященное Дню работников образования, прошло 3 октября в Харьковском государственном академическом русском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

С наступающим праздником учителей Киевского района поздравил заместитель председателя Харьковского областного совета, глава фракции «Відродження» в облсовете Владимир Скоробагач.

Он пожелал им мира, согласия, благополучия, вдохновения и здоровья, чтобы ученики были внимательными и настойчивыми.

«Уважаемые педагоги, в ваших руках будущее страны – молодое поколение, которому мы с вами передадим наш край и нашу страну, поколение патриотов, которые будут творить, приумножая интеллектуальные и культурные достояния нашего народа.

Примите самые теплые поздравления от депутатов Харьковского областного совета с вашим профессиональным праздником! Поддержка образования для нас остается ключевым и важнейшим вопросом развития региона», – сказал Владимир Скоробагач.

Глава фракции вручил учителям грамоты и благодарности областного совета. Начальнику Управления образования Администрации Киевского района Харьковского городского совета Татьяне Куценко Владимир Скоробагач передал почетное отличие Харьковского областного совета «Слобожанская слава».

Тэги:  скоробагач, поздравлдение, харьков
 
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