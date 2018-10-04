Владимир Скоробагач: Поддержка образования – ключевой и важнейший вопрос развития региона

Заместитель председателя областного совета, руководитель фракции «Вiдродження» в облсовете Владимир Скоробагач поздравил с наступающим праздником учителей Киевского района.
Мероприятие, посвященное Дню работников образования, прошло 3 октября в Харьковском государственном академическом русском драматическом театре имени А. С. Пушкина.
С наступающим праздником учителей Киевского района поздравил заместитель председателя Харьковского областного совета, глава фракции «Відродження» в облсовете Владимир Скоробагач.
Он пожелал им мира, согласия, благополучия, вдохновения и здоровья, чтобы ученики были внимательными и настойчивыми.
«Уважаемые педагоги, в ваших руках будущее страны – молодое поколение, которому мы с вами передадим наш край и нашу страну, поколение патриотов, которые будут творить, приумножая интеллектуальные и культурные достояния нашего народа.
Примите самые теплые поздравления от депутатов Харьковского областного совета с вашим профессиональным праздником! Поддержка образования для нас остается ключевым и важнейшим вопросом развития региона», – сказал Владимир Скоробагач.
Глава фракции вручил учителям грамоты и благодарности областного совета. Начальнику Управления образования Администрации Киевского района Харьковского городского совета Татьяне Куценко Владимир Скоробагач передал почетное отличие Харьковского областного совета «Слобожанская слава».
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
влажн.:
давл.:
ветер: