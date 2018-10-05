05.10.2018 15:03

В Харькове планируют открыть Почетное консульство Словацкой Республики

В городском совете прошла встреча первого вице-мэра Игоря Терехова с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и министром иностранных дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.



// city.kharkov.ua

Поводом стали планы по открытию в Первой столице Почетного консульства.



Павел Климкин, министр иностранных дел Украины:

Я фантастически люблю этот город, город умных и очень трудолюбивых людей. Харьков – это один из уникальных центров хайтека и IT в Украине, и я считаю, что с открытием Почетного консульства именно здесь, в Харькове, у нас будет очень много классных суперовых возможностей для развития сотрудничества.



Игорь Терехов отметил, что Харьков заинтересован в скорейшем открытии консульства и власть этому всячески способствовала.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Город Харьков сегодня абсолютно открыт для инвестиций, для инвесторов, и со стороны министерства иностранных дел Словакии мы получили меседж о том, что словацкий бизнес будет приходить в город Харьков. Очень позитивно была оценена работа, которая проводится городской властью по созданию международного имиджа города Харькова. Вы знаете, что Харьков имеет огромнейший авторитет на международной арене. Это касается того, что город Харьков возглавляет Ассоциацию городов приза Совета Европы, и это тоже отмечалось очень с положительной стороны.



Также во время встречи дипломаты обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере туризма и культурном обмене.