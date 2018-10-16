16.10.2018 16:27

В Харькове будет установлено 45 памятных знаков в честь воинов-афганцев

Афганская война навсегда вошла в историю, ведь почти 10 лет в ней участвовали и украинцы. Выполняя свой интернациональный долг, многие погибли на поле боя.



// Городской Дозор

Среди погибших – Валерий Игнатий, который учился в этой семнадцатого харьковской школе.



Юрий Зайко, боевой товарищ Валерия Игнатия:

Погиб он, ездили мы в десанте в БТРе, я был командиром БТРа и попали мы в засаду на апрельскую революцию, 28 апреля из гранотомёта подбили нас. Потерял он ногу и 3 пули получил, скончался в вертолёте, до Союза не довезли.



Сегодня всех тех, кому повезло выжить в той войне, ученики школы встречают с почестями и отдают дань памяти тем, кто погиб. Школьники организовали концерт-реквием в честь тех солдат, которые выполняя приказ Родины, прошли трудными дорогами чужой страны. И об их героизме, убежден заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач, никогда не следует забывать.



Владимир Скоробагач, заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии «Відродження» в Харьковском облсовете:

Хорошо, что ваша школа отреагировала и в вашей школе памятную доску ставим. Пускай дети знают, что есть и будут такие люди.



Таким и был Валерий Игнатий, навечно оставшись девятнадцатилетним героем. В рамках «Вахты памяти», который проходит в Харькове к 30-летию вывода войск из Афганистана, на фасаде родной школы в его честь открыли мемориальный знак.



Виктор Борзов, председатель городского союза ветеранов Афганистана:

Харьковщина призвала для службы в Афганистане более 12 тысяч человек, не вернулось 249 человек. И открывая сегодня мемориальную доску, мы ещё раз подтверждаем своё слово, когда провожая в последний путь на территории Афганистана на родную землю, мы говорили – мы тебя никогда не забудем.



Всего на фасадах учебных заведений в Харькове будет установлено 45 мемориальных досок для увековечения имен погибших в афганской войне харьковчан.



Владимир Скоробагач, заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии «Відродження» в Харьковском облсовете:

Эти ребята – герои. Они далеко от Родины выполняли свой интернациональный долг. Не жалея здоровья, не жалея жизни, они совершали подвиг. И эта мемориальная доска, которую мы открыли, будет напоминанием нам об этом, об этих героях, о наших земляках.