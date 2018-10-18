18.10.2018 11:35

Европейская неделя местной демократии в Харькове: экскурсии, конкурс эссе, концерт и не только

Первая столица присоединилась к общеевропейскому мероприятию «Европейская неделя местной демократии», который проходит с 15 по 21 октября.



// coe.int

Организатор мероприятия - Конгресс Совета Европы. В этом году тема мероприятия: «Жить вместе в мультикультурных обществах: уважение, диалог, взаимодействие». В рамках Недели местной демократии в Харькове проходит ряд мероприятий, в частности, социальная экскурсия для школьников, конкурс молодежных эссе, сессия Молодежного совета и др.

Так, с 1 сентября по 30 октября в городе продолжается голосование общественности за проекты, представленные на бюджет участия. Отдать свой голос за понравившиеся проекты можно в онлайн-режиме на сайте «Портал харьковчанина» в разделе «Инициативы» или через мобильное приложение, а также в центрах предоставления административных услуг.



Кроме того, с 18 сентября Харьковский городской совет совместно с Харьковским национальным университетом имени В. Н. Каразина и Харьковским национальным университетом городского хозяйства им. А. Н. Бекетова проводит конкурс молодежных эссе на тему: «Участие молодежи в развитии местной демократии: практические инициативы и видения».



Сегодня, 18 октября, в городском совете состоится сессия Молодежного совета, приуроченная к Европейской недели местной демократии (пл. Конституции, 7, сессионный зал, начало - в 15:00). В ходе мероприятия планируется обсуждение таких тем: «Консолидация общественных организаций в рамках реализации молодежных инициатив», «Искусство и демократия», «Развитие Молодежного совета в условиях глобализации», «Обмен идеями и опытом без границ».



21 октября в театре оперы и балета состоится праздничная программа, посвященная Европейской неделе местной демократии (ХНАТОБ, главный холл, 1 этаж). В программе праздника - выступление артистов и рок-групп, танцевальных коллективов, литературный перфоманс и фаер-шоу на лестнице театра.



Подробнее о мероприятиях, приуроченных к Европейской неделе местной демократии.



Справка. Европейская неделя местной демократии проводится с 2007 года. Мероприятие приурочено к принятию Европейской хартии местного самоуправления (15 октября 1985 года).