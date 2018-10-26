26.10.2018 08:44

На Чугуевщине село Зарожное отметило 371-летие

371-летие - именно такую ​​дату дня рождения отметило село Зарожное, что на Чугуевщине. В такой день по домам жители сидеть не стали, а пригласили гостей и друзей и громко и весело в настоящих традициях народных гуляний развлекались и принимали многочисленные поздравления.



// Харьковские известия

Все – от мала до велика – жители села Зарожное Чугуевского района вместе со своими многочисленными гостями отмечали день рождения села. А дата в этом году хотя и не юбилейная, но значимая - 371-летие со дня основания. Поэтому чествовали здесь и старожителей, и детей, и молодоженов, и лучших рабочих производственной и социальной сферы.



Ольга Бычкова, Зарожненский сельский голова (Чугуевский район):

Наше село имеет свою историю, и с таких маленьких историй складывается история нашей страны. А историю, как известно, творят люди добрые, искренние, откровенные и трудолюбивые. Именно такие люди и проживают в нашем селе. Я всех поздравляю с праздником.



Искренние поздравления и от народного депутата Украины Дмитрия Шенцева, который отметил: особенность этого села заключается в умении работать единой командой и желании не останавливаться на достигнутом, а идти вперед.



Дмитрий Шенцев, народный депутат Украины:

Только объединив все усилия, мы можем сделать что-то хорошее, поэтому такой же слаженной работы всем нам. Вам спасибо за то, что вы поддерживаете нас. Я всегда тоже рядом с вами. Всего хорошего и хорошего праздника сегодня.



И как всегда подарки. В рамках социального проекта Благотворительного фонда Дмитрия Шенцева «Благоустройство», народный депутат передал для сельского совета технику для уборки территории. А сюрпризом для малышей стали игровые аттракцион и различные развлечения. Поэтому дети веселились, а взрослые тем временем наслаждались концертной программой – выступлением кавер-группы «Орбис-бэнд».



Дмитрий Шенцев, народный депутат Украины:

Урожай был хороший, год был не плохой, несмотря на все трудности. Каждый год пусть небольшими шагами, но село идёт вперёд, развивается и каждый год много гостей и каждый год мы что-то дарим, что-то делаем, в этом есть положительный эффект. Но опять же - это часть нашей работы и это возможность пообщаться непосредственно с людьми, услышать их проблемы и чаяния.



Поэтому уже в разработке, говорит Дмитрий Шенцев, новые программы и планы работы на следующий год.



