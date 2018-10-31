31.10.2018 11:19

Вадим Рабинович: «Мы возродим промышленный потенциал Украины и вернем в страну миллионы мигрантов

Возродить промышленный потенциал Украины и вернуть миллионы выехавших за рубеж украинцев поможет реализация экономической программы партии «За життя».



//promin.cv.ua

Такое заявление сделал лидер этой политической силы, народный депутат Вадим Рабинович в эфире национального телевидения.

Он также добавил, что вместо решения насущных проблем страны нынешняя власть работает только над тем, чтобы превратить украинцев в рабов, которые будут молча пахать, а в старости уходить на нищенскую пенсию.



«За життя» предлагает конкретные шаги, как возродить экономику и вернуть заробитчан»



Вадим Рабинович заявил, что у партии «За життя» есть план возрождения промышленного потенциала Украины и возвращения в страну миллионов эмигрантов.

«Все в нашей стране зависит от того, какую мы выберем стратегию развития государства. Вы не смотрите на эти «морды лица», а слушайте, что они предлагают. Разговоры вроде «я сделаю хорошо» должны на чем-то основываться. Партия «За життя» предлагает экономическую программу. Она опирается на очень простые вещи: мы возродим промышленный потенциал Украины и вернем в страну миллионы эмигрантов», – заявил парламентарий.

По его словам, в программе возрождения экономики прописан ряд основных шагов для достижения экономической стабильности.

«Первый – создание рабочих мест. У нас самые образованные, самые трудолюбивые, самые талантливые люди в мире. Сегодня в Европе украинские гастарбайтеры нарасхват. Почему? Потому что у нас трудовой ресурс колоссальный. Мы должны здесь создавать рабочие места. Это одна из основ возрождения экономики», – уверен народный депутат.

Политик считает, что сильное государство должно владеть ресурсами в стране, чтобы обеспечивать достойную жизнь людям.

«Второй шаг – возврат ресурсов государству. Наша страна – одна из самых богатых в мире на недра. И с этими ресурсами мы стали самыми бедными в Европе. Государство, а не олигархи, должно владеть ресурсами и эффективно ими распоряжаться. Страна должна вернуть народу недра, которые сейчас скуплены за копейки олигархами», – считает Вадим Рабинович.

Еще один важный, по убеждению политика, шаг – это создание государственного земельного банка.

«Нужно зарабатывать на нашем плодородном черноземе. Сегодня десятки миллионов гектаров стоят без дела, они числятся в каких-то липовых реестрах. Мы внесем этот чернозем в наш государственный земельный банк. Это даст нам возможность иметь 5-6 миллиардов долларов в год, которые нужно направить, пока будем восстанавливать экономику, на индексацию пенсий и зарплат», – заявил парламентарий.

Лидер партии «За життя» также назвал крайне важным заняться восстановлением и развитием промышленности в стране.

«Четвертый шаг – развитие промышленности. Украина имеет колоссальный промышленный потенциал. При этом власть добивает его до конца – когда мощный завод «Южмаш» сейчас выпускает кастрюли. Никто даже не думает о системном подходе, о перспективе. Правительство не говорит, что будет развивать эту сферу или другую. Им лишь бы еще годик продержаться у власти, еще поворовать», – уверен политик.